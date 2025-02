Inicio

“Quieren inventar una nueva figura de desaparición forzada” y otras perlas de Saab en entrevista con BBC Mundo

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

Tarek William Saab, el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, negó que los cuerpos policiales venezolanos cometan desapariciones forzadas de “corta duración”.

En entrevista para el medio internacional BBC Mundo, Saab se refirió a temas álgidos como las violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, tras las elecciones del 28 de julio.

Saab también rechazó que las excarcelaciones registradas en los últimos meses sean “una demostración de que se cometieron abusos durante la represión a las protestas”.

El fiscal expresó que se considera un “hombre de Estado” y defiende su alineación con el gobierno de Maduro como parte de una “colaboración entre poderes”. Aquí las perlas más resaltantes de Saab sobre desapariciones forzadas en Venezuela:

Sobre la represión poselectoral

“En el momento de conmoción que vivió Venezuela, donde la paz estuvo en jaque (…) el Ministerio Público, las fuerzas policiales y militares y los tribunales penales ordinarios actuaron para evitar un daño mayor”.

“Yo creo que actuamos de manera correcta e impecable. Se evitó un daño mayor. Se evitó que se propagara la violencia durante agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que era lo que ellos querían para evitar la juramentación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, el 10 de enero”.

Sobre las libertades restringidas por largos períodos

“Los casos que tengan que cerrarse, se cerrarán. Pero los que continúen continuarán…El proceso penal venezolano permite las revisiones de medida y luego las condenas o sobreseimientos. Eso está en marcha”.

“No existe la desaparición forzada exprés”

“Ese es el problema de no manejar de manera científica el tema de derechos humanos. La desaparición forzada es el secuestro, la no presentación ante un órgano policial o judicial de la persona y su posterior asesinato. Una desaparición forzada exprés no existe. No se pongan a inventar cosas que no son una desaparición forzada”.

“(En Venezuela) Se detienen a personas porque cometieron hechos punibles y entonces ya quieren buscar la figura que no consiguen. Ahora quieren inventar una nueva figura de desaparición forzada. No, son detenciones y las personas luego son presentadas ante los órganos correspondientes, son imputadas y se les hace el juicio”.

Dice que no necesita clases de derechos humanos

“No me van a dar clase los países que promueven el genocidio y el exterminio en Gaza, los que invadieron Irak, Libia o Afganistán. Es un doble rasero. Como dije, forma parte de la guerra híbrida: el uso de los derechos humanos para dañar la imagen, a través del lawfare (uso político de la justicia), de una nación que no forma parte de la órbita geopolítica de los grandes centros de poderes”.