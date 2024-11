“¿Dónde estaban los padres que hacen vigilia cuando sus hijos salieron a guarimbear?” y otras perlas de Cabello

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, admitió que la administración de Nicolás Maduro mantiene a menores de edad, entre ellos, adolescentes que están en edad escolar, detenidos tras las protestas poselectorales contra el resultado de las presidenciales del 28 de julio.

Durante su programa semanal Con El Mazo Dando, transmitido en Venezolana de Televisión (VTV), Cabello culpó a los padres de los niños y adolescentes por presuntamente permitirles que salieran a las calles a manifestar.

Según la ONG Foro Penal, en el país hay un total de 69 menores de edad, de entre 14 y 17 años, que permanecen detenidos desde el 29 de julio.

Entre velas, pancartas y lágrimas, madres de presos políticos han realizado denuncias sobre las irregularidades en los procesos judiciales de los jóvenes. También en vigilias en las afueras de las cárceles de Tocuyito, Tocorón y Yare III han pedido la liberación de sus hijos.

“Ahí están ahorita con la presión de los ‘pobre, pobres presos políticos’ …Viven diciendo ‘pobres niños que son presos políticos, que están detenidos’. Unos padres, y hacen vigilia…¿Dónde estaban esos padres el 29 y 30 de julio que permitieron que esos hijos salieran a guarimbear y no les pusieron preparo? Ah, los malos somos nosotros. Hasta se grabaron ‘aquí estoy, tumbando estatuas, quemando el CDI’. Se acusaron ustedes mismos”.

“No es Maduro, es la justicia que está actuando, aprieta y entonces ellos comienzan a sentir la presión. ¿Por qué las familias no le reclaman a María Corina o a Inmundo?.

“Así actúan ellos (derecha) ponen a un niño, porque al niño no le van hacer nada porque tiene 13 años, y viene la sociedad de cómplices y funciona, pero el Pueblo sabe la verdad, cuenta lo que verdaderamente ocurrió”.

En su alocución, Cabello pidió la regulación de redes sociales en el país ante los casos de intoxicaciones registrados en cinco colegios del país, específicamente dos en Portuguesa, dos en Miranda y uno en Barinas.

De acuerdo con las autoridades, la razón de esta problemática se debe a un reto viral denominado “chroming”, que consiste en el lanzamiento de una supuesta “bomba lacrimógena casera”.

Cabello dijo en su programa que “llegará un momento” en el que habrá que “regular el uso de las redes sociales”, al manifestar que “cuando no se tiene control de los elementos que están usando para este tipo de retos”, se puede “terminar construyendo una cosa altamente nociva, con consecuencias nefastas”.

“¿Cómo pasa eso en las casas? Porque eso lo están preparando con materiales caseros. ¿Cómo se prepara eso y los padres no están pendientes de esos detalles? (…) Puede chillar quien quiera, pero nosotros no le vamos a entregar el futuro de esta Patria a unos psicópatas. No, no podemos”.