Grupo Médico Santa Paula ofrece tarifas accesibles en diagnóstico y prevención para las madres

Bajo el nombre “El bienestar es el mejor regalo para mamá”, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) lanzará una campaña especial de prevención por el mes de las madres. La clínica ofrecerá tarifas accesibles en laboratorios, consultas y estudios de imagenología, con el fin de facilitar el diagnóstico temprano en mujeres en distintas etapas de su vida. La campaña estará vigente hasta el 31 de mayo.

En el marco de esta iniciativa, GMSP ha diseñado una oferta integral de exámenes en celebración del Día de las Madres. Los estudios incluidos en la campaña son: Perfil 20 completo, en 30 dólares; Perfil tiroideo más vitamina D, en 35 dólares; Perfil lipídico, en 15 dólares, evaluación que mide los niveles de colesterol en sangre; consulta de medicina interna, en 20 dólares; y dos proyecciones de rayos X de tórax, en 15 dólares. Los resultados de los estudios serán enviados a las pacientes vía WhatsApp o por correo electrónico.

Estos estudios permiten una evaluación más completa del estado de salud general, al abarcar parámetros que van desde la glicemia y la función renal hasta niveles de calcio, fósforo y magnesio. Además, incluyen la revisión de la función glandular, encargada de regular el metabolismo y la energía del organismo.

Prevención y diagnóstico temprano para la salud integral de la mujer

Con el objetivo de ampliar el acceso a la salud preventiva, la clínica también ofrece un combo de protección mamaria y ósea por 50 dólares, que integra los estudios más relevantes para la salud de la mujer en una sola jornada: mamografía con o sin implantes, ecografía mamaria y densitometría ósea. Con esta iniciativa, GMSP busca reducir las barreras de acceso a la medicina privada mediante la combinación de alta tecnología y atención de calidad.

Asimismo, la campaña busca promover la importancia de la prevención en la salud femenina. Las mujeres experimentan cambios hormonales constantes a lo largo de su vida; por ello, un chequeo preventivo puede ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis y a evaluar la resistencia ósea. De acuerdo con especialistas de la clínica, la evaluación de la salud ósea es indispensable a partir de los 40 años en mujeres.

Voceros de la clínica señalaron que saber que “todo está bien” o detectar cualquier patología de forma precoz permite tratamientos o intervenciones médicas menos invasivas y más exitosas, lo que transforma el regalo de este mes en una inversión de vida para todo el núcleo familiar y convierte el miedo en acción.

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