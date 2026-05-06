Embajada del Reino Unido convoca a participar en la quinta edición del concurso “Embajadora por un día”

La Embajada del Reino Unido en Venezuela inició la convocatoria para la quinta edición de su concurso Embajadora por un día. Esta iniciativa busca potenciar el liderazgo de las jóvenes venezolanas en el marco del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia.

El programa admite a mujeres venezolanas cisgénero, transgénero o persona no binaria con pronombres femeninos; de entre 18 y 23 años que residan en el país. Para participar, las aspirantes deben enviar su currículum al correo ambassador4aday.caracas@fcdo.gov.uk y completar un formulario en las redes sociales de @UKinVenezuela. La convocatoria estará abierta hasta el domingo 17 de mayo de 2026 a las 11:59 pm.

Las interesadas en participar también deben grabar un video de 90 segundos donde expliquen los desafíos que enfrentan las mujeres en áreas como cambio climático, derechos humanos o diplomacia, entre otros; y cómo su trabajo contribuye a abordarlos.

Para, Colin Dick Jefe de Misión de la Embajada del Reino Unido en Venezuela “es fundamental crear espacios para fortalecer el liderazgo de niñas y jóvenes. Esos liderazgos que nos permitirán acabar con las brechas de género y construir un mundo más justo, sostenible e igualitario”.

Quienes resulten seleccionadas podrán participar de las siguientes actividades:

Acompañar al Jefe de Misión del Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, en distintas actividades propias de una misión diplomática.

Conocer el trabajo de la Embajada Británica en Caracas en distintas áreas.

Participar en sesiones dedicadas a fortalecer tanto sus redes, como sus capacidades personales y profesionales.

Grabar un mensaje que se difundirá a través de las redes sociales de la Embajada del Reino Unido en Venezuela.

Las participantes de ediciones anteriores resaltan el impacto de esta formación en sus trayectorias. María Gabriela Carpio, ganadora en 2025, afirma que ser parte de este programa cambió su forma de pensar y le permitió entender que está en manos de las jóvenes venezolanas transformar su entorno.

*Nota de prensa