Empresas Polar impulsa la creación de 1 000 empresas en los próximos 15 años

En el marco de su 85° aniversario, Empresas Polar no solo celebró su historia, sino que definió su hoja de ruta hacia el centenario. Ante aliados y colaboradores, la organización presentó la iniciativa de crear 1 000 nuevas empresas para Venezuela en los próximos 15 años.

Esta iniciativa, liderada por su Presidente Ejecutivo, busca transformar el conocimiento acumulado en ocho décadas en el motor que profesionalice el ecosistema emprendedor del país.

“Desde nuestros inicios, en Empresas Polar tenemos la convicción de que en Venezuela se pueden hacer grandes cosas. Después de ocho décadas de compromiso decidido con el país, estamos convencidos de que la mejor forma de agradecer es compartir lo aprendido”.

De la supervivencia a la sostenibilidad

El anuncio subraya una distinción crítica: Venezuela no solo necesita ideas, necesita estructuras sólidas. Para Lorenzo Mendoza, el objetivo es elevar los proyectos de subsistencia hacia empresas de alto impacto que sean capaces de competir y perdurar.

“Venezuela necesita más empresas sostenibles que triunfen aquí y afuera, más y mejores empresas compitiendo, innovando y mejorando la vida de la gente, más empleo formal y más sueños hechos realidad”.

Mirando hacia el futuro, la estrategia de la compañía se centra en abrir su “caja negra” de procesos para que otros puedan replicar su éxito. No se trata solo de asistencia, sino de transferencia tecnológica y estratégica.

“Hoy, mirando hacia nuestro centenario, queremos poner nuestro conocimiento y recursos al servicio de quienes quieren crecer y construir. No solo enseñaremos a emprender, también enseñaremos procesos para garantizar la permanencia. Tenemos las capacidades y tenemos las ganas de seguir construyendo mucho valor para todos”.

Un ecosistema de tres dimensiones

El programa, tutelado por la Fundación Empresas Polar, se articula sobre tres ejes: formación masiva (en alianza con universidades), capital semilla con mentoría de alto nivel, y el fortalecimiento de la cadena de valor (impulsando a proveedores agrícolas e industriales).

“Queremos que, como nosotros en Antímano, comiencen con una idea y con su talento y empuje, generen riqueza, empleo y bienestar para millones. El objetivo es que tengan herramientas reales para construir su propio futuro, transformando su talento en empresas que avancen, sean sostenibles, escalables y que triunfen”.