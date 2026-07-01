Balance #1Jul | Jorge Rodríguez reporta 2.295 fallecidos y más de 11.200 heridos por terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, ofreció este miércoles, 1 de julio, a las 2:00 de la tarde, un nuevo balance sobre la situación de emergencia que atraviesa el país tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante una alocución televisada, Rodríguez informó que a la fecha se contabilizan 780 réplicas desde el evento inicial. Además, dijo que un total de 6 461 personas han sido rescatadas de las zonas afectadas. “Así como ayer informamos que había disminuido la frecuencia de aparición de esas réplicas y también había disminuido la intensidad. Hoy continúa ese proceso y tenemos menor frecuencia en la aparición de réplicas y el rango de magnitud también ha disminuido”, señaló.

La cifra de fallecidos asciende a 2 295 personas, mientras que el personal médico reporta un total de 11 267 heridos y las autoridades registran a 12 841 ciudadanos en condición de damnificados. En total, el Ejecutivo evalúa un universo de 26 403 personas afectadas de forma directa por el siniestro.

Rodríguez añadió que el sistema de salud ha atendido a 17 026 pacientes en las regiones afectadas. De este grupo, los hospitales mantienen bajo observación a 4 565 ciudadanos en condición de hospitalizados, mientras que los médicos ya otorgaron el alta médica por mejoría a 13 942 personas.

Por otra parte, informó que hasta ahora operan 25 campamentos provisionales. El estado La Guaira concentra el mayor despliegue con 13 centros, seguido por Caracas con 8, el estado Miranda con 2, mientras que Carabobo y Yaracuy albergan un campamento cada uno. A través de esta red, las instituciones atienden a 81 589 familias mediante la distribución de 8 893 000 kilos de alimentos y el reparto directo de 27 714 bolsas de comida.

Un total de 26.000 efectivos venezolanos fueron desplegados, apoyados por 17 832 voluntarios civiles. Asimismo, la comunidad internacional respalda las tareas con el despliegue de 4 099 brigadistas extranjeros, quienes operan junto a 153 perros de búsqueda avanzada y 43 vehículos logísticos de apoyo. Toda esta estructura civil y militar gestiona actualmente las 707 063 toneladas de ayuda humanitaria internacional que han ingresado al territorio nacional.

The president of Venezuela's National Assembly, Jorge Rodriguez, has once again provided an updated tally of the number of victims—including those who have died, those who have been rescued, and those affected—following the two earthquakes that struck the country a week ago.… pic.twitter.com/FmN0dYaHGg — teleSUR English (@telesurenglish) July 1, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.