Denuncian extravío de dos cadáveres luego de ser rescatados en La Guaira 

El cuerpo de la sobrina de Julieta González fue rescatado del edificio Playa T en el sector de Playa Grande en La Guaira el pasado 25 de junio, un día después que dos terremotos superiores a magnitudes de 7.0 azotaran a Venezuela y dejaran cerca de 2.000 muertos, de acuerdo a cifras oficiales.

El cadáver de Melida Vanessa Marrero y el de su esposo Raymond Parra fueron rescatados e identificados, pero luego de seis días de la tragedia, González no sabe dónde se encuentran.

“A ellos los sacaron a las 6 de la tarde e incluso los llevaron a un sitio donde les emitieron un certificado de defunción, de ahí los pasaron al Hospital Naval y luego a los Silos del puerto de La Guaira, pero después de ahí no sabemos más nada”, dijo González desde la morgue de Bello Monte, donde bajo una carpa aguardaba por un respuesta coherente por parte de las autoridades.

La tía de la fallecida sostuvo que incluso los identificaron con los números 67 y 68.

“Supuestamente los iban a llevar a una funeraria en Sabana Grande, pero allí tampoco saben nada”, agregó.

González expresó que si alguien conoce del paradero de sus familiares pueden llamar al 04141315083.

“No queremos que los metan en una fosa común, queremos darle cristiana sepultura”, apuntó González.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país