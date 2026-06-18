Alfredo Romero ante la Corte IDH: caso Óscar Pérez fue una ejecución para borrar una disidencia

Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los detalles de lo ocurrido el 15 enero de 2018, cuando el expiloto Óscar Pérez y otras seis personas fueron acribillados en la masacre de El Junquito.

Romero sostuvo que las evidencias presentadas —incluidos más de 17 videos— demuestran que los siete integrantes del grupo estaban rendidos cuando fueron asesinados, y que el lugar donde se encontraban resguardados fue “pulverizado con un lanzacohetes”, pese a que no representaban una amenaza.

Durante su exposición, el abogado cuestionó la naturaleza del operativo militar y policial que acabó con la vida del grupo disidente. “¿Por qué se utilizaron 500 personas para buscar a siete? ¿Por qué se utilizó un lanzacohetes? ¿Por qué se persiguió a los familiares? “, preguntó el abogado y agregó que por el caso resultaron detenidas más de 40 personas.

#17Jn Intervención de @alfredoromerom directo presidente del @ForoPenal desde audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Oscar Pérez y otras víctimas. (Continuación).#QueSeHagaJusticia pic.twitter.com/MCvOAWuwyS — Foro Penal (@ForoPenal) June 17, 2026

Alfredo Romero argumentó que la acción no buscaba una captura, sino la neutralización moral de la disidencia. Según sus palabras, el objetivo final del gobierno venezolano fue “aniquilar un pensamiento”.

“Laberinto kafkiano”

El abogado y activista aseguró que en Venezuela se vive un laberinto kafkiano y describió que la situación es como una incertidumbre donde la persona no encuentra salida, donde no tiene justicia, y donde no hay derecho a la defensa.

Romero denunció que más de 19.000 personas han sido detenidas arbitrariamente con fines políticos desde 2014. Mencionó el caso de Emirlendres Benítez, una presa política, relacionada con Oscar Pérez y quien presenta graves problemas de salud.

El activista recordó que al día de hoy ellos se presentan ante la corte porque en Venezuela “no hay justicia”. Indicó que, aunque no quiere dar toda la responsabilidad al organismo, sí tienen la esperanza de que, por lo menos estas decisiones que tomen, “sea un camino para que en Venezuela se haga justicia”.

El abogado finalizó su intervención agradeciendo a la Corte IDH por voltear su mirada hacia el caso que lleva ocho años sin ser investigado. “Son ocho años. Ocho años donde las familias no se han rendido. Ocho años donde se ha venido luchando por hacer justicia”.

Detalles de la audiencia

La audiencia por el caso Óscar Pérez se llevó a cabo este miércoles 17 de junio en en Costa Rica. A la cita acudieron representantes de la ONG Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes expusieron ante la Corte las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso ocurrido durante el operativo.

En la Masacre de El Junquito fueron asesinados Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.

Durante la audiencia, Zeila Josefina Agostini Palomo denunció que las autoridades jamás le hicieron entrega del cuerpo de su hijo Abraham. Así mismo, expuso que se impidió la realización de las honras fúnebres tradicionales.

“Se violaron todos nuestros derechos postmortem. Fue un entierro forzado, donde se nos dio apenas 15 minutos y sin la presencia de los otros familiares”, expresó.

Durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, #CostaRica, Zeila Josefina Agostini Palomo denunció que las autoridades jamás le hicieron entrega del cuerpo de su hijo, Abraham Israel Agostini, quien perdió la vida en enero de 2018 en El… pic.twitter.com/P8ygMMBmal — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 18, 2026

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