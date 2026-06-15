Paso a paso para inscripción de bachilleres en registro de la OPSU

La oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) inició formalmente el proceso de registro nacional digital correspondiente al Sistema Nacional de Ingreso (SNI). Este mecanismo de ayuda tiene como propósito central el permitir que los estudiantes aspiren a un cupo en las diferentes universidades públicas del país, tras la carga de sus datos académicos y personales para la asignación de carreras.

Este proceso está dirigido exclusivamente a los alumnos que se encuentran cursando el último periodo de educación media general o técnica, igualmente para los bachilleres egresados de años anteriores que desean incorporarse o continuar su formación en el sistema de educación superior del país.

Para garantizar el acceso oportuno, las autoridades informaron que la plataforma permanecerá operativa de manera continua, de modo tal que la población estudiantil interesada pueda ingresar y cargar toda la información detallada que solicita el sistema.

El proceso de registro en el sistema

Los aspirantes que cumplan con los requisitos para optar por un cupo universitario en las instituciones públicas deberán seguir estrictamente con el siguiente listado de pasos, tras acceder al portal oficial de la OPSU:

Paso 1

Ingresar al sistema a través de la página web oficial dispuesta por el organismo: https://sni.opsu.gob.ve/login

Paso 2

Ubicar en el sitio web principal la sección correspondiente de “¿No tienes una cuenta? Regístrate” al final de la casilla de inicio de sesión.

Paso 3

Se abrirá una página llamada “Registro de Aspirante”, la cual hay que llenar con todos los datos personales del bachiller que esté buscando su cupo.

Paso 4

Al darle a “Siguiente” después de colocar los datos personales, hay un apartado de preguntas de seguridad para la validación de la identidad del bachiller cada vez que inicie sesión.

Paso 5

Al seguir en el proceso aparece una pestaña con todos los datos llenados al momento para revisarlos y asegurarse de que no hay ningún error, de modo tal de continuar con el proceso de registro.

Paso 6

Al verificar toda la información y darle a “Finalizar”, el sistema debería luego regresar a la página principal con un mensaje que dice que la información necesaria para el ingreso ha sido enviada a su correo electrónico.

Finalmente, al verificar la información en el correo electrónico y completado los pasos anteriores, los estudiantes podrán habilitar su perfil e iniciar sesión en el sitio web principal de la OPSU para formalizar la selección de sus elecciones universitarias.

Es importante no olvidar verificar la información en el correo registrado para evitar inconvenientes durante la recuperación del perfil y el cambio de contraseña.

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