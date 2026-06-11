Paro de educadores se cumplió en un 80% según gremios 

En un 80% se cumplió el paro nacional de docentes convocado este miércoles 10 de junio por la Federación Venezolana de Maestros, según informó su presidenta Carmen Teresa Márquez.

“Aun con las amenazas que debieron enfrentar los maestros, con la presencia de policías en las escuelas. Los docentes no tienen miedo y para eso tienen un sindicato que los va a defender, denunciamos el acoso laboral, pero no tenemos miedo”, dijo Márquez.

“90% de los representantes no mandaron a sus hijos a los centros de estudio. De no tener un salario digno seguiremos en las calles luchando por nuestras reivindicaciones”, dijo el líder gremial.

Márquez indicó que en estados como Vargas, Apure y Zulia reportaron presencia policial en las escuelas.

La dirigente sindical expresó que luego de evaluar los resultados de este 10J vendrán nuevas acciones.

Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), indicó que la paralización se cumplió en un 95% en alrededor de 20 universidades nacionales.

Este miércoles, la UCV se unió al paro educativo convocado por el magisterio venezolano. En la máxima casa de estudios del país se observaron aulas, pasillos y estacionamientos vacíos.



El sector universitario atendió el llamado a la paralización de los maestros salarios dignos. pic.twitter.com/YZHctAC2ex — AJPalacios (@AJPalacios6) June 10, 2026

Ambos sectores piden la dignificación del salario y el reinicio de las discusiones de las contrataciones colectivas, además de pago de cesta ticket y la revisión del Bono de Responsabilidad Profesional.

En Miranda, René Zapata, secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) para la seccional Tuy-Guaicaipuro, dijo que más del 75% de las escuelas se sumaron a paro.

“90% de los representantes no mandaron a sus hijos a los centros de estudio. De no tener un salario digno seguiremos en las calles luchando por nuestras reivindicaciones”, dijo el líder gremial.

En Monagas, miembros del magisterio denunciaron que varios docentes fueron amenazados con suspensión de sus respectivos sueldos si acataban el paro. “Este régimen no respeta el derecho legítimo a la protesta pacífica, garantizado en el artículo 68 de la Constitución”.

“Sin sueldo no hay paraíso”, decía una pancarta en Carabobo, donde el gremio docente igualmente reportó un acatamiento masivo a la convocatoria de paro.

En el estado Zulia, Marlene Hernández, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en la entidad aseguró que el paro se cumplió en 60 %. Manifestó que un 20 % estuvo en un paro parcial y que el otro 20 % sí acudió a las aulas.

“Hubo mucha presión de las autoridades con persecución, amedrentamiento y amenazas. Decían que al que asista le descontarán el día, pero eso no importa porque el día de sueldo está en 0,70 dólares. Amenazaron con que abrirán expedientes por violentar el derecho del niño a la educación, pero resulta que el maestro luchando por sus derechos, también enseña”, expuso.

Trabajadores de educación en Sucre acataron en un 85 % el paro nacional este #10Jun



Durante la mañana de este miércoles 10 de junio, gremios y sindicatos del sector educativo se concentraron en la Plaza Andrés Eloy Blanco en Cumaná, capital del estado Sucre, en atención a la… pic.twitter.com/zlDu0s64jG — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) June 10, 2026

Por su parte, en el estado Anzoátegui, Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) afirmó que en promedio de 20 maestros, solo acudieron dos a trabajar.

“En Barcelona, escuelas como la Celestino Farrera hubo baja asistencia de educadores y niños. Lo mismo en la Rafael Marcano Rodríguez o la José Luis Arreaza de Puerto La Cruz”, afirmó.

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