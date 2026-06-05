Piden al Ministerio de la Mujer frenar torturas y violencia sexual contra presas políticas

Familiares de personas detenidas por motivos políticos y miembros de la Alianza de Mujeres Políticas protestaron este viernes, 5 de junio, ante el Ministerio de la Mujer en Caracas, para exigir el cese de la violencia sexual, tratos crueles e inhumanos que enfrentan las presas políticas bajo custodia.

Tras concentrarse a las afueras de la institución, algunas de las familiares pudieron entrevistarse con la ministra Yelitze Santaella. Al respecto, Evelyn Pinto, defensora y miembro de la Alianza de Mujeres Políticas, la funcionaria emitió cuestionamientos contra los familiares y los propios presos políticos, incluso llegando a declarar “quieren poner a todo el mundo como presas políticas y no es así”.

La activista señaló que Santaella habló sobre las gestiones que se han hecho en la cárcel de Las Crisálidas, donde se habilitó un centro de atención ginecológica. Más allá de esas acciones, las familiares y defensoras denunciaron también la “desnudez forzada” que se hacen en las requisas conta mujeres, recordando que ellas han asumido el rol de cuidadoras de presos políticos, hombres y mujeres.

Entre las solicitudes que entregaron al Ministerio, Pinto señaló, en primer lugar, que se haga una revisión en cada una de las cárceles (0:56) de mujeres, incluso, en institutos penitenciarios, “que se supone que son solo de hombres y hay reportes de que hay mujeres detenidas en esas instancias”.

“También se les pidió que instaran a los organismos correspondientes a que haya una investigación exhaustiva, independiente y con enfoque de género sobre todas las denuncias agresiones sexuales que han recibido, tanto las que actualmente siguen como presas políticas como las excarceladas, porque esos hechos no prescriben”, agregó Pinto.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) también instó a los organismos correspondientes a “escuchar a las víctimas con responsabilidad y solidaridad”.

Familiares de los presos políticos e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas protestan frente al Ministerio de la Mujer, para exigir que cese la violación de las mujeres presas políticas en #Venezuela.



La viceministra para Igualdad de Género y la no Discriminación, Nancy… pic.twitter.com/T20HT1FIdF — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 5, 2026

#5Jun | Familiares, víctimas, defensores y ciudadanos protestan, en la sede del MinMujer, para denunciar la #violenciaSexual, la #tortura y los #tratosCrueles que enfrentan las #mujeres #presasPolíticas bajo custodia del Estado 🇻🇪.



Entregarán un documento en el que exigen… pic.twitter.com/vVou0cMbfM — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) June 5, 2026

Familiares de los presos políticos e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas protestan frente al Ministerio de la Mujer, para exigir que cese la violación de las mujeres presas políticas en #Venezuela.



La viceministra para Igualdad de Género y la no Discriminación, Nancy… pic.twitter.com/T20HT1FIdF — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 5, 2026

Evelyn Pinto, representante de Mujeres en la Política, exige a la ministra Yelitze Santaella, que inste a los organismos competentes que inicien una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las violaciones a los derechos de las mujeres que se comenten en cárceles… pic.twitter.com/mvZMKcn1yI — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 5, 2026

Luego de la protesta realizada por familiares de presos políticos e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas frente al Ministerio para la Mujer, una comisión fue recibida por la ministra Yelitze Santaella para exponer las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos… pic.twitter.com/TmhzBDXxqN — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 5, 2026

EN EL MINISTERIO PARA LA MUJER | Activistas, familiares y ciudadanía en general se reunieron afuera del Ministerio para la Mujer en Caracas y lograron entrevistarse con la ministra Yelitze Santaella.



Sin embargo, según relató Evelyn Pinto, defensora y miembro de la Alianza de… pic.twitter.com/9pjh70wlV0 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 5, 2026

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