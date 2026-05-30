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Marco Rubio: sector petrolero venezolano “se está profesionalizando por primera vez en la historia”

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró este sábado, 30 de mayo, que el sector petrolero venezolano atraviesa un proceso de
“profesionalización por primera vez en la historia”.

A través de la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Rubio aseguró que la medida se traducen en un beneficio directo al pueblo venezolano. “Están vendiendo petróleo en el mercado a precios de mercado”, aseguró Rubio.

La afirmación del secretario se da en un contexto en el que la industria petrolera —históricamente el motor económico del país— ha enfrentado un deterioro operativo sostenido, pérdida de personal especializado y caída sostenida de la producción.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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El secretario aseguró que la medida se traducen en un beneficio directo al pueblo venezolano
Marco Rubio
Redacción Runrun.es
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“profesionalización por primera vez en la historia”.

A través de la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Rubio aseguró que la medida se traducen en un beneficio directo al pueblo venezolano. “Están vendiendo petróleo en el mercado a precios de mercado”, aseguró Rubio.

La afirmación del secretario se da en un contexto en el que la industria petrolera —históricamente el motor económico del país— ha enfrentado un deterioro operativo sostenido, pérdida de personal especializado y caída sostenida de la producción.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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