Marco Rubio: sector petrolero venezolano “se está profesionalizando por primera vez en la historia”

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró este sábado, 30 de mayo, que el sector petrolero venezolano atraviesa un proceso de

“profesionalización por primera vez en la historia”.

A través de la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Rubio aseguró que la medida se traducen en un beneficio directo al pueblo venezolano. “Están vendiendo petróleo en el mercado a precios de mercado”, aseguró Rubio.

.@SecRubio: El sector petrolero se está profesionalizando por primera vez en la historia. Esto va a beneficiar al pueblo venezolano. Están vendiendo petróleo en el mercado a precios de mercado. pic.twitter.com/wUJf3W2SZm — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 30, 2026

La afirmación del secretario se da en un contexto en el que la industria petrolera —históricamente el motor económico del país— ha enfrentado un deterioro operativo sostenido, pérdida de personal especializado y caída sostenida de la producción.

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