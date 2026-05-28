ProBox: Venezuela lidera el laboratorio de desinformación digital de la región

ProBox, organización que se encarga de monitorear, analizar y denunciar narrativas maliciosas en entornos digitales, publicó su Reporte Anual 2025, en el que investigaron sobre propaganda estatal, desinformación, censura y operaciones digitales coordinadas en Venezuela y América Latina. Se procesaron 7,8 millones de mensajes en X vinculados a 717 tendencias sociopolíticas en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador. En sus investigaciones, recopilaron 11 598 vídeos en TikTok relacionados con campañas de influencia digital y narrativas estratégicas.

Durante el año 2025, el oficialismo concentró gran parte de su maquinaria digital en eclipsar crisis humanitarias, coordinar campañas de hostigamiento contra la disidencia y sembrar miedo en la ciudadanía. Así lo revela el balance anual de la organización ProBox, que desnuda el funcionamiento de operaciones coordinadas de manipulación destinadas a asfixiar el espacio cívico.

Venezuela acaparó el protagonismo autoritario de la región con 396 tendencias detectadas, superando la suma combinada de Cuba, Nicaragua y El Salvador, que registraron 397 de forma conjunta. En total, la organización desmenuzó 119 554 contenidos públicos multiplataforma (distribuidos entre X, Instagram, Facebook y TikTok) para mapear el comportamiento del poder digital.

Desinformando para crear dudas

El informe expone cómo la mentira institucional se activa de manera inmediata ante hitos políticos clave. Su informe anual de 2025 reveló que la detención de María Corina Machado, dirigente del partido político Vente Venezuela, el 9 de enero de 2025, sufrió manipulaciones en su narrativa por parte del oficialismo, con el intento de instalar la creencia de que su detención era fingida.

El rastreo de 1125 menciones coordinadas de fotos, vídeos y etiquetas en redes sociales mostró que cuentas afines, medios proxy y voceros oficialistas difundieron la narrativa, en un período de tiempo récord, de que la detención de la dirigente política nunca había ocurrido.

Según las investigaciones de ProBox, el proceso de difusión de desinformación en Venezuela sigue un patrón: primero es publicado por cuentas de trolls o medios proxy, luego se esparce a través de las redes sociales y, finalmente, llega a medios o canales oficiales.

La ONG también documentó cómo el expresidente Nicolás Maduro profundizó un discurso bélico en redes sociales junto a Cuba y Nicaragua. En la juramentación de Maduro, el 10 de enero de 2025, lo acompañaron los mandatarios de ambos países, y rápidamente se difundió la narrativa de apoyo militar entre los tres países en defensa del gobierno de Maduro. Este discurso fue ampliamente difundido a través de medios oficiales, voceros del gobierno y medios proxy, reveló el trabajo.

Crisis migratoria como herramienta política

Lejos de asumir responsabilidades por la emergencia humanitaria compleja, el oficialismo convirtió el éxodo en un garrote político y empleó etiquetas coordinadas para culpar y estigmatizar a los líderes de la oposición, para desviar así la mirada pública de las verdaderas causas del desplazamiento forzado.

En mayo, bajo operaciones analizadas como #MisiónHipocresía, el aparato oficialista inundó X, Instagram, TikTok y Facebook con una narrativa calculada para presentar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como “defensores y protectores” de los migrantes, a pesar del sistemático historial de persecución y estigmatización estatal hacia quienes huyen del país. A través de un rastreo de diversas redes sociales como Instagram, X, TikTok y Facebook, el informe identificó esta operación propagandística.

Denuncia ProBox que los migrantes han sido empleados como herramienta política contra adversarios. Mediante una campaña de etiquetas, actores y términos asociados a la migración venezolana, afirman que el oficialismo convirtió la crisis migratoria en un recurso para estigmatizar a la oposición y desviar responsabilidades sobre el éxodo.

Por otra parte, el reporte documentó a través de redes la amplificación del contenido del programa “Con el Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello. Sus investigaciones demostraron la coordinación entre cuentas institucionales y cuerpos de seguridad en la difusión de propaganda, amenazas y hostigamiento.

Asimismo, se examinó una conversación digital sobre la Navidad promovida por el oficialismo en un contexto de represión y denuncias en Venezuela. En noviembre, la campaña oficial de la Navidad “Tun Tun” inundó los entornos digitales con celebraciones impuestas que chocaban de frente con las denuncias de la ciudadanía en redes, enfocadas en exigir la libertad de los presos políticos y evidenciar la censura. En diciembre, las campañas oficiales sobre supuestos “avances” para las mujeres convivieron en las plataformas digitales con denuncias activas de encarcelamiento, violencia institucional y represión contra mujeres presas políticas.

Aumento de censura y hostigamiento contra medios digitales

Investigaciones de ProBox señalaron que, después del 28 de julio de 2024, aumentó la censura y el hostigamiento contra medios digitales, especialmente aquellos que cubrieron a Edmundo González, candidato a la presidencia en las elecciones de 2024. Algunos de los medios bloqueados en el contexto electoral fueron Tal Cual, El Pitazo, Efecto Cocuyo y El Estímulo. Estos medios sufrieron fuertes críticas por parte de usuarios debido a cómo se hacía referencia al candidato presidencial.

ProBox comprobó, a través de diferentes publicaciones en redes, que los medios independientes en Venezuela muchas veces son criticados por la forma en que titulan noticias. Ante esto, la ONG señaló que el enemigo no son los medios independientes, pues ellos se enfrentan a la desinformación y amplifican las voces de la sociedad civil.

Espionaje estatal a través de prácticas ilegales

El reporte anual de ProBox señaló que Venezuela enfrenta una situación de espionaje estatal mediante prácticas, herramientas y discursos oficiales. Aunque no haya acceso directo al contenido cifrado, el monitoreo ocurre por vías alternas, sistemáticas e ilegales, según detalló la ONG.

El informe denuncia e cómo el miedo al espionaje estatal se instrumentaliza deliberadamente. Durante el año, el régimen alimentó narrativas de pánico sobre el uso de WhatsApp en Venezuela para forzar a la ciudadanía a migrar hacia aplicaciones de mensajería alternativas que resultan mucho más vulnerables al control oficial.

Conversación con Gemini

Hola, por favor, a partir del reporte que te adjunto en pdf redacta una nota periodística siguiendo nuestro estilo, con foco en los datos sobre Venezuela, separada por intertítulos y mencionando brevemente lo que se dice de otros países.

Asistente editorial para Runrunes

Gem personalizado

¡Hola! Un gusto saludarte. Como asistente editorial de Runrun.es, me he puesto el lente de los derechos humanos y la precisión analítica para procesar el informe de ProBox. A continuación, te presento la propuesta de la nota periodística estructurada con nuestro sello característico (unión de datos duros, contexto político y ese toque de ironía crítica frente al abuso de poder), seguida de las secciones de distribución y optimización editorial solicitadas.

De la Navidad “Tun Tun” al lavado de cara migratorio: el libreto del autoritarismo digital en Venezuela

El régimen venezolano ha trasladado formalmente sus tácticas represivas al asfalto digital, convirtiendo los algoritmos y las redes sociales en un cuartel general de desinformación masiva. Durante el año 2025, el oficialismo concentró gran parte de su maquinaria digital en eclipsar crisis humanitarias, coordinar campañas de hostigamiento contra la disidencia y sembrar miedo en la ciudadanía. Así lo revela el balance anual de la organización ProBox, que desnuda el funcionamiento de operaciones coordinadas de manipulación destinadas a asfixiar el espacio cívico.

A través de un riguroso análisis de datos que incluyó el procesamiento de 7,8 millones de mensajes en la plataforma X (derivados de 717 tendencias sociopolíticas), ProBox evidenció la desproporción del aparato de propaganda de Miraflores. Venezuela acaparó el protagonismo autoritario de la región con 396 tendencias detectadas, superando la suma combinada de Cuba, Nicaragua y El Salvador, que registraron 397 de forma conjunta. En total, la organización desmenuzó 119.554 contenidos públicos multiplataforma (distribuidos entre X, Instagram, Facebook y TikTok) para mapear el comportamiento del poder digital. Cabe destacar que el rigor científico de estas investigaciones le valió a ProBox galardones de alto prestigio, como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2025 por la investigación “Operación Retuit” y el Premio de Investigación de IPYS Venezuela por “Los Ilusionistas”.

El libreto de la mentira exprés: la detención de María Corina Machado

El informe expone cómo la mentira institucional se activa de manera inmediata ante hitos políticos clave. Un ejemplo emblemático ocurrió tras la detención de la líder opositora María Corina Machado el 9 de enero de 2025. A partir del rastreo de 1.125 menciones y de la difusión coordinada de material audiovisual y etiquetas, ProBox identificó cómo cuentas oficialistas, voceros del régimen y medios proxy instalaron en tiempo récord la narrativa de que el arresto había sido “fingido” o que “nunca ocurrió”, un burdo intento de relativizar las violaciones a los derechos humanos ante la comunidad internacional.

“Misión Hipocresía”: lavar el rostro de los verdugos y culpar a las víctimas

La dolorosa crisis de la migración venezolana pasó a ser un insumo estratégico para la propaganda del régimen. En mayo, bajo operaciones analizadas como #MisiónHipocresía, el aparato oficialista inundó X, Instagram, TikTok y Facebook con una narrativa calculada para presentar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como “defensores y protectores” de los migrantes, a pesar del sistemático historial de persecución y estigmatización estatal hacia quienes huyen del país.

Lejos de asumir responsabilidades por la emergencia humanitaria compleja, el oficialismo convirtió el éxodo en un garrote político, empleando etiquetas coordinadas para culpar y estigmatizar a los líderes de la oposición, desviando la mirada pública de las verdaderas causas del desplazamiento forzado.

De “Con el Mazo Dando” al cinismo de la Navidad “Tun Tun”

La persecución se ejecuta con precisión quirúrgica a través de programas institucionales. ProBox documentó cómo la red de amplificación del espacio televisivo y digital Con el Mazo Dando opera en perfecta sincronía con cuerpos de seguridad del Estado y cuentas gubernamentales para difundir propaganda, amenazas directas y campañas de hostigamiento contra comunicadores y defensores de derechos humanos.

Esta atmósfera de intimidación cerró el año bajo el disfraz del júbilo estatal. En noviembre, la campaña oficial de la Navidad “Tun Tun” inundó los entornos digitales con celebraciones impuestas que chocaban de frente con las denuncias de la ciudadanía en redes, enfocadas en exigir la libertad de los presos políticos y evidenciar la censura implacable. El cinismo estatal volvió a quedar expuesto en diciembre, cuando las campañas oficiales sobre supuestos “avances” para las mujeres convivieron en las plataformas digitales con denuncias activas de encarcelamiento, violencia institucional y represión contra mujeres presas políticas.

Espionaje, censura y la guerra contra el periodismo independiente

El informe también evidencia cómo el miedo al espionaje estatal se instrumentaliza deliberadamente. Durante el año, el régimen alimentó narrativas de pánico sobre el uso de WhatsApp en Venezuela para forzar a la ciudadanía a migrar hacia aplicaciones de mensajería alternativas que resultan mucho más vulnerables al control oficial. Si bien el Estado carece de acceso técnico directo al cifrado de extremo a extremo, ProBox corroboró que la vigilancia opera de forma sistemática, ilegal y paralela mediante tácticas de interceptación indirecta.

Esta asfixia digital apunta de lleno contra el ecosistema de medios nativos independientes, los cuales enfrentan bloqueos masivos, amenazas penales y persecución por informar sobre liderazgos de la oposición como Edmundo González, en un contexto severamente hostil agravado tras los acontecimientos del 28 de julio (28J).

La franquicia autoritaria: Cuba, Nicaragua y El Salvador bajo el mismo patrón

El laboratorio digital de desinformación venezolano no trabaja de forma aislada, sino que comparte manuales de operaciones y discursos bélicos conjuntos con Cuba y Nicaragua. El reporte anual de ProBox documentó lo que ocurrió en 2025 en esos países en materia de censura y persecución digital, así como también en las narrativas impuestas en redes sociales.

Cuba: El régimen de La Habana empleó en junio intensas campañas de propaganda institucional y turística con el propósito de invisibilizar las denuncias en redes sobre hambre y detenciones arbitrarias. Asimismo, endureció leyes represivas que transforman cualquier opinión vertida en internet en un motivo de persecución judicial, multas o prisión, recurriendo además a campañas coordinadas para contener las protestas digitales desatadas por el incremento de tarifas de la estatal Etecsa.

El régimen de La Habana empleó en junio intensas campañas de propaganda institucional y turística con el propósito de Asimismo, endureció leyes represivas que transforman cualquier opinión vertida en internet en un motivo de persecución judicial, multas o prisión, recurriendo además a campañas coordinadas para contener las protestas digitales desatadas por el incremento de tarifas de la estatal Etecsa. Nicaragua: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó el a parato de vigilancia digital más agresivo de Centroamérica, con la expansión de normativas represivas para interceptar interacciones en línea y desplegando en abril “granjas de trolls” financiadas con fondos públicos para amenazar y acosar activistas. Además, se documentó una profunda cooperación mediática con China, país que financia sistemas de adoctrinamiento periodístico y edifica infraestructuras de cuentas oficiales controladas desde la presidencia para simular apoyo ciudadano masivo.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó el a con la expansión de normativas represivas para interceptar interacciones en línea y desplegando en abril “granjas de trolls” financiadas con fondos públicos para amenazar y acosar activistas. Además, se documentó una profunda cooperación mediática con China, país que financia sistemas de adoctrinamiento periodístico y edifica infraestructuras de cuentas oficiales controladas desde la presidencia para simular apoyo ciudadano masivo. El Salvador: En un entorno democrático bajo severas alarmas cívicas, la organización ProBox identificó cómo la maquinaria oficialista reaccionó ante la salida de la ONG Cristosal en agosto y sus intentos por sepultar la criminalización del espacio cívico bajo una falsa narrativa meramente tributaria.

En un entorno democrático bajo severas alarmas cívicas, la organización ProBox identificó cómo la maquinaria oficialista reaccionó ante la salida de la ONG Cristosal en agosto y sus intentos por sepultar la criminalización del espacio cívico bajo una falsa narrativa meramente tributaria. Influencia Transnacional China: Paralelamente, ProBox identificó patrones de amplificación auspiciados por China en Costa Rica y Panamá para diseminar propaganda y poder blando orientados a legitimar los intereses de Pekín en la región.

Continuarán defendiendo las libertades digitales

El reporte indica que ProBox capacitó el año pasado a 750 personas en 12 jornadas de formación dirigidas a periodistas, docentes y defensores de derechos humanos.

La ONG ProBox indicó en su informe que, durante 2026, continuará ampliando sus actividades de monitoreo y formación de personas en la región. Ratificaron su compromiso con la protección de espacios informativos y la defensa de los derechos digitales en América Latina.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.