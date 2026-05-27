Rocío San Miguel regresa a Venezuela para exigir el cierre de su causa judicial

Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, regresó a Venezuela con el objetivo de reencontrarse con su familia y solicitar el cierre definitivo de la causa judicial en su contra. La información la confirmó su hermano, José Manuel San Miguel, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

En el comunicado, la familia valoró el acompañamiento recibido durante su estancia en España y solicitó respeto por la privacidad, serenidad y estabilidad familiar mientras se transita esta etapa. Agradecieron también a las personas e instituciones que contribuyeron al bienestar de la defensora de derechos humanos en momentos de complejidad humana y familiar.

La familia recordó que Rocío San Miguel permanece sujeta a medidas cautelares, incluida la prohibición de ofrecer declaraciones a medios de comunicación. Por ello, cualquier información sobre su situación será difundida exclusivamente por su entorno familiar.

Caso Rocío San Miguel

Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando intentaba salir del país.

El gobierno de Nicolás Maduro la acusó de presunta traición a la patria, terrorismo y conspiración por un supuesto complot militar.

Durante su tiempo de reclusión, hubo alertas reiteradas sobre su situación de salud. Sufrió una fractura de hombro debido a una caída provocada por laberintitis. Estuvo unos cuatro meses sin recibir atención médica oportuna, solo analgésicos para mitigar el dolor, lo que le dejó secuelas por las que requirió dos intervenciones quirúrgicas. Además, padeció un régimen de aislamiento extremo e incomunicación.

Tras los hechos del 3 de enero en Venezuela, San Miguel fue excarcelada el 8 de enero de 2026, bajo medidas cautelares y con el proceso legal aún en curso. En el marco de ese proceso, inmediatamente después de salir de prisión, fue enviada a España.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

