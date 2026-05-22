Federación de Maestros activa jornada de acción sindical y conflicto laboral en todo el país

Las Federaciones Nacionales del Magisterio Venezolano anunciaron el inicio de una jornada nacional de acción sindical y conflicto laboral entre el 25 y el 29 de mayo, en respuesta a los atropellos e injusticias que padecen a diario los trabajadores de la educación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los gremios denunciaron que desde octubre de 2018 el Ejecutivo Nacional dejó de cumplir los incrementos salariales establecidos en la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria 2018-2020, acumulando una deuda cercana al 280 %. Aseguran que esta omisión constituye una violación directa al derecho constitucional de la contratación colectiva.

Ante los continuos atropellos del MPPE: Del 25 al 29 de mayo se realizará una Jornada de Acción Sindical y Conflicto Laboral en todo el país.



¡Unidad y lucha por la educación y los derechos del Magisterio! pic.twitter.com/6noNH0tY87 — FVMaestros (@fevemaestros) May 21, 2026

Asimismo denunciaron también que el Gobierno ha reducido de manera sostenida el salario base del magisterio, ubicando a docentes activos, jubilados y pensionados en niveles de ingreso “insuficientes e incompatibles con la dignidad humana”. Actualmente, los educadores perciben alrededor de 2,30 dólares mensuales, cifra que los gremios califican como un indicador de pobreza extrema.

A ello se suma la eliminación de beneficios contractuales ocurrida el 15 de marzo de 2022, cuando —según las federaciones— fueron reducidas o suspendidas primas y conquistas laborales vigentes en la II Convención Colectiva.

“A pesar de los reiterados esfuerzos realizados por estas Organizaciones Sindicales para buscar soluciones mediante el diálogo y la conciliación, el Gobierno Nacional ha negado sistemáticamente la posibilidad de acuerdos y por el contrario han recrudecido su accionar contra las trabajadoras y los trabajadores, sus familias y contra el movimiento sindical organizado”, se lee en el comunicado.

Las federaciones hicieron un llamado a la unidad del sector educativo, advirtiendo que este no es un momento para divisiones internas. “La historia registrará quiénes defendieron la dignidad del magisterio y quiénes guardaron silencio”, afirmaron.

Las organizaciones reiteraron que continuarán agotando las vías institucionales y legales, pero también ejercerán las acciones sindicales necesarias, amparadas en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por Venezuela. “Esta lucha es colectiva, por nuestras familias, nuestros hijos y el futuro de la educación venezolana”, concluyeron.

Cronograma de acción sindical en mayo

Lunes 25: Visitas a medios de comunicación nacionales y regionales para exponer la situación salarial y social del magisterio.

Martes 26: Conversatorios en centros educativos con docentes, personal administrativo, obreros y representantes.

Miércoles 27: Acciones simultáneas frente a las sedes del IPASME en todo el país, con entrega de documentos exigiendo respuestas a la crisis de salud y previsión social.

Jueves 28: Asambleas regionales simultáneas a las 9:00 a.m. para informar sobre la situación sindical, contractual y salarial.

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