Explosión de gas en Lago de Maracaibo: claves sobre el hecho

De acuerdo con la agencia Reuters, un incendio afectó este viernes 15 de mayo una instalación de procesamiento de gas en el lago de Maracaibo, operada por Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según varias fuentes consultadas por la agencia internacional y videos, el incidente llevó a los trabajadores a intentar sofocar las llamas.

Estos son algunos hallazgos que ha revelado Reuters.

–El incendio se registró cerca de las 7 de la mañana.

-No hubo muertos. Al menos dos trabajadores resultaron heridos, identificados como Yorvi Mosquera, armador y fabricador, Jorge Rivera, operador de generación., mientras que otros se lanzaron al agua para salvaguardar sus vidas

-Los vídeos evidencian que no hay protocolo para ese tipo de accidentes, se perciben a varios trabajadores utilizando una manguera para controlar las llamas que surgían de la planta.

-De acuerdo a Reuters, el incendio podría haber sido provocado por la ruptura de un oleoducto en la planta de compresión Lamargas de PDVSA, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo

An explosion and fire was reported at the Lamargas site in the middle of Lake Maracaibo, some workers at the platform were injured in the explosion #Venezuela pic.twitter.com/jiLY7jB4a9 — CNW (@ConflictsW) May 15, 2026

-La prolongada falta de inversión nacional y extranjera, además de la corrupción (denunciada por los propios chavistas) ha provocado que la empresa lleve a cabo un mantenimiento oportuno, aumentando el riesgo de incendios y accidentes

#15May 9am incendio en la planta Lamargas, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ubicada en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia. Venezuela pic.twitter.com/QgZEM85g4d — Ciudad Ojeda 360 (@Ciudad_Ojeda) May 15, 2026

-Hasta ahora, el Ejecutivo que dirige Delcy Rodríguez no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco la principal empresa petrolera venezolana.

“Esta debacle tiene nombres y apellidos: Delcy Rodríguez y la cúpula corporativa estatal destruyeron la industria al sustituir la meritocracia ya los ingenieros capacitados por militantes leales, pero absolutamente incapaces”, escribió en su cuenta de X el eexconcejal de Caracas y expreso político, Jesús Armas.

De acuerdo a Armas, en las próximas horas esto tendrá un impacto directo en el suministro de gas doméstico e industrial en el estado Zulia. “Además del desplome en la producción de petróleo de los campos adyacentes”.

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