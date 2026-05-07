Pedro Benítez: “El retorno democrático es inevitable”

En una nueva edición de Espacio Runrunes, el historiador y analista político Pedro Benítez ofreció una lectura profunda sobre la crisis de legitimidad que atraviesa el actual “gobierno interino” de Delcy Rodríguez y las implicaciones de la ruptura emocional de los sectores populares con el proyecto chavista.

La ruptura con la “Venezuela popular”

Benítez introdujo una tesis central: las protestas postelectorales de julio de 2024 representan el “Caracazo del chavismo”. Según el historiador, así como los eventos de 1989 marcaron el inicio del fin del dominio de AD y COPEI, las manifestaciones de 2024 evidenciaron una fractura definitiva entre el chavismo y su base social histórica.

Sin embargo, destaca diferencias fundamentales que demuestran una mayor madurez política en la población actual.

“A diferencia de los saqueos y actos de pillaje de 1989, las protestas de 2024 fueron autoconvocadas y dirigidas exclusivamente contra los símbolos del poder (estatuas y afiches), lo que denota una motivación política y no meramente material”.

Para Beníntez, el chavismo, que llegó al poder prometiendo reivindicar a los marginados, ha terminado convirtiéndolos en las principales víctimas de una “catástrofe humana” y del terrorismo de Estado.

La parálisis del “Rodrigato”

Benítez analizó el desempeño de la administración de los hermanos Rodríguez y a pesar de que identifica un contexto internacional aparentemente favorable, señaló fallas críticas que dan cuenta de una oportunidad perdida.

“Con el flujo de ingresos petroleros y la cobertura de la administración Trump, el gobierno debería estar estabilizando el país, pero la inflación de dos dígitos mensuales persiste y los servicios básicos siguen colapsados con apagones frecuentes y casos como la crisis de agua potable en Cumaná que ya lleva varias semanas”.

Para el historiador, el principal problema de la gestión de Delcy Rodríguez es la crisis reputacional ya que las empresas internacionales desconfían de un grupo que ha priorizado la “rapiña de corrupción” y la conservación del poder sobre la seguridad jurídica. “Las petroleras buscan estabilidad a largo plazo, algo que un gobierno que está claro que es rechazado por la voluntad popular no puede ofrecer”.

Adicionalmente, Benítez considera que se mantienen las mismas prácticas de abandono que caracterizaron la etapa de Maduro, lo que sigue alimentando el descontento en las calles.

El mérito de sobrevivir

Para el analista político el papel de la oposición venezolana debe verse entendiendo todo lo que ha hecho el gobierno para aniquilarla y desaparecerla. “Yo creo que la oposición venezolana ha hecho un primer logro importantísimo, que es sobrevivir. Y dado el contexto de lo que ocurrió en Venezuela en los últimos años, la cuarta parte de la población se fue en un poquito más de una década, más la represión tan salvaje, la judicialización de los partidos políticos. Yo creo que el gran logro es que todavía exista y tenga una figura como María Corina Machado.

Benítez recordó que eso en Cuba no existe, en Nicaragua no existe ni tampoco en Rusia y es importante que “de cara a los venezolanos existe una alternativa de carne y hueso que está presente”. A juicio de Benítez, Machado está fuera de Venezuela antes de romper con los Estados Unidos, está haciendo lobby y tratando de incidir en la administración Trump para que facilite el proceso democrático en el país.

Retorno democrático inevitable

El analista destacó que la administración de Donald Trump ha decidido asumir la responsabilidad de lo que ocurra en Venezuela, utilizando la intervención del 3 de enero como un “efecto de demostración” regional. No obstante, advirtió que la estabilidad a largo plazo que buscan figuras como Marco Rubio solo se logrará mediante una transición ordenada y un gobierno con legitimidad de origen.

“Estados Unidos decidió asumir una responsabilidad sobre lo que pase en Venezuela. Ellos han dicho que venimos de una fase de estabilización, pero nosotros no estamos viendo una estabilización en la economía venezolana. Esto no termina de estabilizarse. Venezuela necesita grandes reformas económicas, necesita un gobierno… con una composición técnica que ofrezca certidumbres”.

Respecto a la Fuerza Armada Nacional (FAN), Benítez calificó su papel actual como “lamentable” tras la derrota estratégica y el fraude convalidado el 28 de julio. Sin embargo, sugirió que existe un descontento interno significativo, evidenciado en la facilitación del acceso a las actas electorales por parte de mandos medios y bajos. Para Benítez, aunque hoy no ve señales de parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez de que ellos estén interesados en permitir una transición pacífica del poder, considera que el retorno a un proceso democrático es un hecho inevitable, aunque el tiempo sigue siendo la gran incógnita. Concluyó advirtiendo que, mientras se cierren las vías pacíficas de cambio, la amenaza de un estallido social que ha mencionado María Corina Machado, o una crisis mayor permanecerá latente, pues Venezuela se comporta actualmente como un “volcán” o un “cuero seco” que saltará ante la presión.

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