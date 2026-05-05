Vladimir a la 1; Ernesto, a las 2 

Así como quien saca a bailar a alguien y le dice que no, pero insiste con otra persona y le dice que sí. Así Ernesto Villegas consiguió montarse una vez más al tren Ejecutivo del chavismo, esta vez al de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El exministro de Información y Cultura será ahora embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de acuerdo a lo establecido en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, quien aprobó por unanimidad la designación.

El periodista y político ha ocupado altos cargos en el chavismo desde el año 2012. Fue ministro de Cultura (2017-2026), ministro de Comunicación e Información (2012-2013, 2016-2017), jefe de Gobierno del Distrito Capital (2014-2015) y presidente del residente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Durante su gestión al frente del Minci se convirtió en el principal vocero del estado de salud del fallecido Hugo Chávez durante su convalecencia por cáncer y agrupó a los medios estatales en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI), ampliamente criticado por organizaciones y periodistas por las restricciones al acceso de cifras oficiales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. anunció sanciones contra Villegas en noviembre de 2017 después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de ese año.

Declinó en su carrera por la Defensoría

A finales de marzo, el hermano de los también periodistas Vladimir y Mario renunció a sus intenciones de convertirse en defensor del Pueblo, cargo por el que estaba optando a través de un concurso en la Asamblea Nacional y que a la postre fue a parar a manos de Eglée Gonzalez Lobato.

Villegas desistió 48 horas después de unas declaraciones que dio durante una entrevista en Venevisión, en las que se disculpó con la familia de Juan Pablo Pernalete, quien murió como consecuencia de la represión durante las protestas antigubernamentales de 2017.

En esa ocasión, Villegas, ministro de Comunicación del hoy encarcelado en los Estados Unidos, Nicolas Maduro, dijo que Pernalete había fallecido debido al impacto de una pistola de perno y no de una bomba lacrimógena en el pecho como lo sentenció la entonces y posteriormente destituida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

“Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”, dijo Villegas en señal abierta de televisión.

“No les pido perdón, lo que aspiro es a que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón de todas esas familias, y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela”, dijo Villegas antes de tirar la toalla por el despacho ubicado en la Plaza Morelos de Caracas.

Luego de múltiples denuncias ante instancias nacionales e internacionales, el gobierno tardó cuatro años en reconocer que Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El exfiscal general, Tarek William Saab, declaró el 1 de mayo de 2021, que 12 funcionarios del cuerpo castrense habían sido imputados por el delito de “homicidio preterintencional en calidad de complicidad correspectiva”.

Días después de la entrevista, Villegas envió una carta al presidente del Comité de Postulaciones a la Defensoría del Pueblo, Giuseppe Alessandrello, donde formalizó su retiro de la carrera para reemplazar a Alfredo Ruiz.

“Asumo esta decisión para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y de la sociedad venezolana”, escribió en su cuenta de Instagram.

Luego de su paso por Venevisión, Villegas descargo contra el canal de la Colina en el portal La Iguana.tv por el simple hecho de que en Venevisión reseñaron que se había ido la luz, un episodio que se repite constantemente en algunos sectores de Caracas y con mayor frecuencia en el interior de Venezuela.

“¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que quiere construir quien toma esas decisiones allí? Yo vine a conocer hace un poco al presidente de Venevisión, Andrés Badra. Me parece una persona muy educada. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de esa línea que es verdaderamente intranscendente, que en medio de una contingencia intrascendente, entonces, ¿por qué hace de eso una noticia?”, dijo Villegas, a quien no contar con servicio de electricidad al parecer le parece intrascendente.

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