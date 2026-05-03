La diáspora venezolana no olvida a los presos políticos en su tierra 

Las y los venezolanos regados por el mundo respondieron a la convocatoria que hizo la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para concentrarse en distintas ciudades y alzar la voz por los presos políticos en Venezuela.

Este domingo, 3 de mayo, la diáspora sacó sus banderas tricolor, banderas de los países donde hoy viven, pancartas y fotos de los presos políticos civiles y militares que aún permanecen tras las rejas en Venezuela. Entre las consignas incluyeron frases como “que sean todos” o “nos faltan 500”.

Las manifestaciones se realizaron en países de América Latina y el Caribe como Barbados, Brasil, Costa Rica, México y República Dominicana. Desde Buenos Aires, en Argentina, familiares del preso político argentino Germán Giuliani, detenido en Caracas, pidieron por su libertad.

Se registraron otras concentraciones en ciudades de Barbados, Brasil, Costa Rica, México y República Dominicana. También salieron a las calles en zonas de Canadá y Estados Unidos.

Los connacionales a favor de los privados de libertad por motivos políticos se encontraron además en países europeos como Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Portugal, Reino Unido y Suiza.

“Cuando liberen a mi papá, y a los otros más de 500 presos políticos es que vamos a conseguir nuestra democracia”, expresó la hija del preso político Juan Rodriguez desde la ciudad de Funchal en Portugal.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años buscando protección y una vida mejor.