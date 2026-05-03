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Abogados de Maduro y Cilia Flores piden dos meses para preparar mociones

Tiempo para prepararse. La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitó a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, diferir su próxima audiencia para dentro de dos meses. 

Los abogados Barry J. Pollack y Mark Donnelly —representantes de la pareja que enfrenta cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas— argumentaron que necesitan ese tiempo “para permitir a la defensa la oportunidad de revisar” la evidencia y preparar mociones. 

Así lo informó en su cuenta de X este viernes, 1° de mayo, el abogado venezolano que reside en EE. UU y ha seguido el caso., Nizar El Fakih. 

La  propuesta implica que la próxima comparecencia se lleve a cabo entre los meses de julio y agosto de 2026, generando cambios en el calendario inicial. Su última audiencia ocurrió el pasado 26 de marzo.

El pasado 24 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, autorizó al Estado venezolano a usar fondos públicos para pagar la defensa privada de Maduro y Flores. 

La noticia se conoció a través de una comunicación enviada por el fiscal Jay Clayton al juez del caso, Alvin K. Hellerstein.

12 preguntas para Nizar El Fakih sobre el proceso contra Maduro en Estados Unidos
Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark Donnelly, argumentaron que la defensa busca la oportunidad de revisar en ese período de tiempo.
Maduro
Redacción Runrun.es
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Tiempo para prepararse. La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitó a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, diferir su próxima audiencia para dentro de dos meses. 

Los abogados Barry J. Pollack y Mark Donnelly —representantes de la pareja que enfrenta cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas— argumentaron que necesitan ese tiempo “para permitir a la defensa la oportunidad de revisar” la evidencia y preparar mociones. 

Así lo informó en su cuenta de X este viernes, 1° de mayo, el abogado venezolano que reside en EE. UU y ha seguido el caso., Nizar El Fakih. 

La  propuesta implica que la próxima comparecencia se lleve a cabo entre los meses de julio y agosto de 2026, generando cambios en el calendario inicial. Su última audiencia ocurrió el pasado 26 de marzo.

El pasado 24 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, autorizó al Estado venezolano a usar fondos públicos para pagar la defensa privada de Maduro y Flores. 

La noticia se conoció a través de una comunicación enviada por el fiscal Jay Clayton al juez del caso, Alvin K. Hellerstein.

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