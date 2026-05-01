Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recibieron este jueves, 30 de abril, el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión, que otorga la Asociación de la Prensa de Madrid.

El nombre del premio rinde homenaje a Victoria Prego, periodista y escritora fundamental en la historia de la transición democrática española. Prego lideró la Asociación de la Prensa de Madrid e impulsó el periodismo independiente en televisión, radio y prensa.

El jurado de este galardón reconoció el acompañamiento valiente y la lucha sostenida del SNTP y del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en un contexto hostil para el periodismo en Venezuela. Destacan sus esfuerzos en la documentación, denuncia y defensa de quienes informan bajo condiciones de persecución.

Durante un acto en el Congreso de los Diputados de Madrid este jueves, la periodista Suhelis Tejero, exdirectiva del SNTP, leyó un discurso del secretario general de la organización, Marco Ruiz, en el que destacó la importancia del periodismo en este “nuevo momento político” en Venezuela.

Las periodistas Suhelis Tejero, exdirectiva del SNTP, e Ileana García, afiliada y exdelegada, acudieron a recibir el galardón.

Solidaridad para resistir

“El aislamiento es una de las formas más eficaces de silenciar y la solidaridad una de las más poderosas para resistir. Por eso, este reconocimiento importa. Es una señal concreta de acompañamiento a quienes hoy ejercen el periodismo en Venezuela en condiciones que siguen siendo adversas”, escribió Ruiz.

El activista recordó que hoy en el país la profesión se ejerce bajo presión, sin acceso a fuentes oficiales de información, con más de 50 medios bloqueados en internet, con el cierre sostenido de televisoras, emisoras de radio y diarios. También insistió en que hay periodistas que hoy siguen sin libertad plena tras haber salido de la cárcel.

“Hoy se habla de una transición en Venezuela, pero una transición real necesita condiciones y entre ellas el periodismo libre no es un accesorio, es un pilar… Victoria Prego entendió algo esencial: cuando el contexto es incierto y cuando más se necesita, el periodismo ayuda a comprender lo que ocurre, aporta claridad y ordena el relato público”, destacó.

“El aislamiento es una forma de silenciar y la solidaridad, una forma de resistir.”

Así habló el SNTP al recibir el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión en Madrid.

Un mensaje que denuncia que no hay transición posible sin periodismo libre ni libertad plena para… pic.twitter.com/OyLL4MLAxW — SNTP (@sntpvenezuela) April 30, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.