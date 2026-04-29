Liberación de adolescente detenida y otras exigencias de las ONG en reunión con fiscal general

Organizaciones defensoras de derechos humanos sostuvieron este martes, 28 de abril, un encuentro con el fiscal general, Larry Devoe, para plantearle una serie de exigencias orientadas a corregir las fallas en el sistema de justicia y garantizar el respeto al debido proceso.

En la reunión, Devoe acordó establecer canales de “comunicación directa” con varias ONG, entre ellas Provea que planteó que los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, que toda persona detenida pueda designar a su abogado de confianza y “cortar la cadena de abusos y arbitrariedades”.

Al encuentro asistieron representantes de las organizaciones Cecodap, Civilis y SurGentes. Devoe calificó la reunión como “productiva”.

Sostuvimos una productiva reunión de trabajo hoy en la sede del Ministerio Público con representantes de @_Provea, Civilis, @SurgentesDDHH y @cecodap. Acordamos establecer canales de comunicación directa para recibir y dar respuesta a sus planteamientos.



Hice una invitación a… pic.twitter.com/e2HC9i7WTI — Larry Devoe M (@LarryDevoe) April 28, 2026

El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, detalló que consignó un conjunto de ideas que, a consideración de la organización, pueden orientar la actuación de ministerio Público y que son esenciales para la protección de los derechos humanos.

Murillo exigió al fiscal “velar por que las solicitudes de Habeas Corpus sean recibidas en los tribunales, que toda persona detenida pueda designar su abogado de confianza, garantizar un efectivo derecho a la defensa y cortar la cadena de abusos y arbitrariedades”. Aclaró que dichas acciones representan pasos urgentes para una reconstrucción institucional centrada en la dignidad humana y la justicia.

“Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los Derechos Humanos”, escribió el coordinador de Provea en X.

En reunión con el fiscal general @LarryDevoe para abordar el estado actual del sistema de justicia, entre otros temas de interés nacional, reafirmé que el debido proceso es el medio consecuente con el más avanzado concepto de los #DDHH para asegurar la efectiva realización de… pic.twitter.com/Mxh6EKqD5i — Oscar Murillo (@oscarfmurillo) April 29, 2026

Protección de adolescentes como eje central

A este encuentro con el fiscal general también acudió el abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, quien insistió en que el centro del debate y de la agenda del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

La organización agradeció la disposición al diálogo y presentó un diagnóstico sobre las principales irregularidades que afectan a esta población:

1. Detenciones irregulares: sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza.

2. Incomunicación: retrasos en informar paradero y limitación de contacto con familia y defensa.

3. Derecho a la defensa: acceso tardío o actuación insuficiente desde el inicio.

4. Privación de libertad como regla: sin análisis individual ni medidas alternativas.

5. Dilaciones procesales: diferimientos reiterados y falta de decisiones oportunas.

6. Criminalización por vínculo: sin individualización de la conducta.

7. Falta de enfoque de protección: sin evaluar coacción o instrumentalización del adolescente.

8. Impacto integral: afectación educativa, psicosocial y familiar.

9. Actuación fragmentada: sin coordinación ni corrección de irregularidades.

El coordinador de Cecodap recordó el caso de la adolescente Samantha Hernández y solicitó su liberación y el otorgamiento de una medida sustitutiva de libertad mientras se decide el juicio, de cara a una absolución.

Trapani también pidió abandonar el “uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes” e insistió en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: “Cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos”, recordó Trapani al fiscal, al tiempo que recalcó que la protección de los adolescentes no puede ser un enunciado, sino un criterio operativo que oriente decisiones concretas a corto, mediano y largo plazo dentro del sistema de justicia.

Desde @cecodap aceptamos y participamos en un diálogo respetuoso y directo con el Fiscal General, para insistir que el centro del debate y de la agenda del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Agradecemos la disposición al… https://t.co/oow1l0HJNF — Carlos Trapani (@carlosmtrapani) April 29, 2026

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