“Hoy comienza el regreso a casa” y otras perlas de María Corina Machado desde Madrid

La líder de oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, participó este sábado 18 de abril en un acto público en la Puerta del Sol, en Madrid, donde se dirigió a la comunidad venezolana residente en España y aseguró que “hoy comienza el regreso a casa”.

Durante su intervención, agradeció a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien calificó como “gran amiga”, y afirmó que “muy pronto” le entregarán “las llaves de Caracas” y “la gran medalla de nuestra libertad”.

Machado pidió a los asistentes conservar el recuerdo del encuentro: “Quiero pedirles que este día lo guardemos. Estas vivencias las vamos a recordar toda la vida. Se las vamos a contar a nuestros hijos y nietos”.

La líder de oposición mencionó a Edmundo González Urrutia, a quien se refirió como “nuestro presidente Edmundo”, y afirmó que su “espíritu y fuerza” estaban presentes en la concentración.

Centenares de venezolanos se apostaron en La Puerta del Sol para acompañar a la líder política venezolana quien momentos antes recibió la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño.

“Los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo: Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos.”



📍 @MariaCorinaYA desde la Puerta del Sol, Madrid. pic.twitter.com/maeLICYgkD — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 18, 2026

Los venezolanos que esperaban desde tempranas horas para escuchar el discurso de la Premio Nobel de la Paz, exhibieron pancartas mostrando su apoyo con lemas como: “María Corina, esperanza y libertad”, “Libertad para los presos políticos” o “Volver a casa a la venezolana”.

Discurso de Maria Corina Machado este sábado en Madrid, España 🇪🇸 🇻🇪 pic.twitter.com/XdKykW2QIg — Actualidad Mundial (@ActualidaMundo) April 18, 2026

Las perlas de Machado desde la Puerta del Sol

“Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos. Esta es nuestra fuerza. ¡Libertad!”.

porque así lo decidimos los venezolanos. Esta es nuestra fuerza. ¡Libertad!”. “Hoy desde aquí le decimos al mundo, Venezuela está unida, Venezuela está decidida a hacer valer nuestra voluntad y le decimos a los venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen porque para allá vamos”.

“No hay otra generación que valore como nosotros lo que es poder estar en tu país y no hay otra generación de venezolanos a la cual se le haya arrebatado su libertad, su dignidad, su propiedad y que por lo tanto tiene hoy la experiencia propia, vivida de que la vida solo es concebible cuando eres libre y como solo concebimos vivir en libertad, y en Venezuela tenemos un propósito y una meta que concluir y eso es precisamente lo que vamos a hacer”.

y eso es precisamente lo que vamos a hacer”. “El pueblo de Venezuela dio un mandato el 28 de julio y ese mandato vigente nos da la legitimidad para ahora, en el contexto de una transición con el apoyo fundamental del gobierno de los Estados Unidos y muchos otros aliados alrededor del mundo, avanzar sin demora, sin excusas, sin desvíos al ejercicio y a la ratificación de la soberanía popular en elecciones limpias y libres donde voten todos los venezolanos, todos los venezolanos”.

y ese mandato vigente nos da la legitimidad para ahora, en el contexto de una transición con el apoyo fundamental del gobierno de los Estados Unidos y muchos otros aliados alrededor del mundo, avanzar sin demora, sin excusas, sin desvíos al ejercicio y a la ratificación de la soberanía popular en elecciones limpias y libres donde voten todos los venezolanos, todos los venezolanos”. “Porque ahora, habiendo vivido lo que vivimos, habiendo sufrido la peor represión y persecución, habiendo logrado superar el terror, somos hoy invencibles, invencibles, y para allá vamos”.

“No descansaremos hasta que todos, todos sean libres y exista justicia y reparación en Venezuela para todos aquellos que han sido perseguidos. En esta hora quiero pedirles, es el momento de la mayor entrega”.

“Hemos llegado hasta aquí y nos falta rematar. Hoy contamos con el apoyo de los genuinos demócratas del mundo y eso se los aseguro yo. Contamos con el respaldo de los hombres y mujeres libres de este mundo”.

Hoy contamos con el apoyo de los genuinos demócratas del mundo y eso se los aseguro yo. Contamos con el respaldo de los hombres y mujeres libres de este mundo”. “Contamos con la convicción y la unión de un pueblo y vamos de la mano de Dios porque esta es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual entre el bien y el mal y vamos a lograr que el bien prevalezca. Vamos a ganar, vamos a expulsar el mal de nuestro país”.

Es una lucha espiritual entre el bien y el mal y vamos a lograr que el bien prevalezca. Vamos a ganar, vamos a expulsar el mal de nuestro país”. “Que no quede un venezolano que no esté organizado. Que no quede un venezolano que no empiece a hacer sus planes. Que no quede un venezolano que se calle la voz en esta hora donde hay que elevarla con más fuerza, con el orgullo de ser venezolanos y de que nuestro destino está en nuestras manos”.

Que no quede un venezolano que no empiece a hacer sus planes. Que no quede un venezolano que se calle la voz en esta hora donde hay que elevarla con más fuerza, con el orgullo de ser venezolanos y de que nuestro destino está en nuestras manos”. “Regresaré a Venezuela pronto y lo haré también con nuestro querido y admirado presidente Mundo González Urrutia. Un hombre de bien que se ha ganado el respeto, la admiración y el amor de toda una nación. Hoy más que nunca debemos confiar”.

Un hombre de bien que se ha ganado el respeto, la admiración y el amor de toda una nación. Hoy más que nunca debemos confiar”. “Yo he puesto mi vida en sus manos porque yo confío en cada uno de ustedes. Yo sé lo que somos capaces de hacer y lo que haremos en los días por venir. A levantar la voz por cada uno de los presos políticos que recuerden y sepan que hay un mundo que los acompaña”.

Yo sé lo que somos capaces de hacer y lo que haremos en los días por venir. A levantar la voz por cada uno de los presos políticos que recuerden y sepan que hay un mundo que los acompaña”. “A levantar la voz por el desmontaje de los centros de tortura y la estructura de represión y de crimen en Venezuela. A levantar la voz contra la mentira y la manipulación. Que prevalezca la verdad y que el mundo sepa lo que realmente está pasando hoy en nuestro país”.

A levantar la voz contra la mentira y la manipulación. Que prevalezca la verdad y que el mundo sepa lo que realmente está pasando hoy en nuestro país”. “A levantar la voz y a demostrarle al mundo que estamos listos para avanzar en una ruta que permita ejercer la soberanía popular a través del voto en Venezuela. Y a levantar la voz y a hacer las maletas porque vamos de vuelta”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



