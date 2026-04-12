Celebran concesión de premio Rudolf Benario de DD. HH. a la defensora Ligia Bolívar

La fundadora del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), socióloga, educadora y defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, fue galardonada con el premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), de Alemania.

La institución expresó en un comunicado que le otorgaron este reconocimiento en virtud de “sus destacadas contribuciones globales a la promoción de los derechos humanos”. Añadieron que el premio “honra especialmente su compromiso con los migrantes y refugiados, así como sus esfuerzos por documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

Bolívar es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, y actualmente reside en el exilio en Colombia. Anteriormente, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y representante regional de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe, España y Portugal. También lideró un proyecto de participación de la sociedad civil en el marco de la iniciativa de reforma judicial de la Corte Suprema de Venezuela.

La Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU) destaca que en los últimos años, Bolívar ha sido una “crítica acérrima de las tendencias autoritarias tanto del actual gobierno de Maduro en Venezuela como de la administración Trump en Estados Unidos”.

“Un faro de integridad que no ha podido ser silenciado”

Diversas organizaciones celebraron el reconocimiento otorgado a Ligia Bolívar. Justicia, Encuentro y Perdón consideró que es motivo “de inmenso orgullo y una luz de esperanza al ver reconocida la labor de una activista venezolana cuya entrega ha sido inquebrantable”.

Consideraron que en un contexto marcado por el asedio a las libertades, la trayectoria de Bolívar—desde la fundación de Provea, su labor en el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y desde hace unos años en AlertaVenezuela- “representa la columna vertebral del activismo ético y valiente en nuestra región. Este galardón exalta su admirable determinación para documentar la verdad y su compromiso inquebrantable con los más vulnerables, especialmente con los migrantes y refugiados que hoy recorren el continente, reafirmando que su voz es un faro de integridad que no ha podido ser silenciado ni por el exilio ni por el autoritarismo”.

Desde Provea, la organización de la que fue fundadora, aplaudieron que haya sido reconocido “el consecuente compromiso de Ligia Bolívar con la causa de los Derechos Humanos en Venezuela y la región”.

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