Rescatan a trabajadores atrapados en el acueducto Turimiquire del estado Sucre 

El Ministerio de Obras Públicas y Servicios confirmó que ocho técnicos especializados quedaron atrapados en el acueducto Turimiquire y que la tarde de este domingo, 29 de marzo, lograron rescatarlos.

La información de que había una situación irregular en la zona había circulado de manera extraoficial durante el fin de semana en algunos medios de comunicación. Sin embargo, las autoridades no se habían pronunciado al respecto.

En el comunicado del ministerio, indicaron que los empleados se encontraban trabajando para la recuperación del suministro de agua en la región oriental. Afirmaron que aunque “vieron comprometidas sus vidas”, se encontraban “sanos y salvos”.

Hace más de un mes un sismo de magnitud 5,2 ocasionó un derrumbe que obstruyó el túnel Guacamán, que surte el agua potable desde la represa Turimiquire hacia los municipios Sucre (Cumaná), Simón Bolívar y Cruz Salmerón Acosta, del estado Sucre, y a algunas zonas del estado Nueva Esparta.

Se trata de una de las crisis de agua más severas en los últimos años. Miles de habitantes de las zonas afectadas han tenido que reordenar sus rutinas para conseguir agua con que cocinar, bañarse y lavar ropa. Se han visto forzados a comprar cisternas, acudir a puntos improvisados de abastecimiento e incluso a ríos.

La Gobernación del estado Sucre emitió un decreto de emergencia y la Cruz Roja venezolana instaló plantas potabilizadoras para suministrar agua segura a más de 16.000 personas en Cumaná.

La cartera de Obras Públicas afirmó que hubo una respuesta inmediata del Estado y se activaron los organismos de seguridad y de atención de emergencias, que garantizaron la extracción de todo el personal que resultó afectado.

Los trabajadores habían quedado atrapados luego de que se produjera un derrumbe en el lugar. Uno de ellos pudo escapar y alertar a las autoridades, reportó la emisora Costa del Sol FM.

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