CLAVES | ¿Qué implica que EE. UU. reconozca a Delcy Rodríguez?

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó el reconocimiento oficial de su administración al gobierno encargado de Delcy Rodríguez como la autoridad legítima de Venezuela.

“Me complace decir que esta semana formalmente hemos reconocido al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente. Acabamos de alcanzar una meta histórica, el acuerdo del oro con Venezuela, para permitir que nuestros dos países trabajen juntos para facilitar la venta de oro venezolano y otros minerales. Ellos tienen buenas cantidades de oro y buena tierra, muy buena tierra, pero el sistema no les permitió aprovechar el valor de su tierra”, expresó el mandatario estadounidense.

Durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas en Miami, el pasado 7 de marzo, Trump calificó el desempeño de Delcy Rodríguez como un “gran trabajo”, pero qué implica este reconocimiento y cuál es el alcance, aquí te lo explicamos en cuatro claves.

Reconocimiento al gobierno encargado

El gobierno de Donald Trump s presentó una “Declaración de Interés” ante un tribunal federal en Nueva York que reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela. El documento, fechado el 10 de marzo de 2026 y firmado por el embajador Michael G. Kozak del Departamento de Estado, se realizó debido a que los tribunales estadounidenses requieren determinar quién representa legalmente al Estado venezolano.

El funcionario Kozak hizo énfasis en que el gobierno norteamericano no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que dicha falta de reconocimiento “continúa hasta el presente”.

La finalidad

El mismo documento donde reconocen a Delcy Rodríguez, señala que “la normalización facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política de Venezuela”.

“Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, se lee en el texto.

Supervisión

El documento deja claro que mientras se normalizan las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, Estados Unidos seguirá examinando de cerca las transacciones con las autoridades interinas, “utilizaremos la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar por un futuro mejor para el pueblo venezolano”.

Reconocimiento condicionado

Según explicó el abogado Nizar El Fakih a la periodista María Alesia Sosa, el reconocimiento a Delcy Rodríguez es “condicionado” para facilitar una transición que permita conducir a unas elecciones democráticas. El abogado señaló que ese reconocimiento es “reversible”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

