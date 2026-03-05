Se restablecen relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y EE. UU. tras siete años de ruptura

La administración de Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela (avalado por Donald Trump), acordaron este jueves, 5 de marzo, restablecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, poniendo fin a la ruptura que se mantenía desde el año 2019.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, este paso facilitará los “esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

El gobierno estadounidense recalcó que su compromiso se centra “en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

El proceso de restablecer relaciones entre ambos países comenzó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de 2026, lo que alteró el equilibrio político y permitió el inicio de una “fase exploratoria” en enero para reabrir embajadas.

Un día antes de conocerse esta medida, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) otorgó la autorización oficial a American Airlines para reanudar sus vuelos comerciales hacia Venezuela, marcando el regreso de una aerolínea estadounidense tras siete años de suspensión.

Los vuelos se realizarán a través de su filial regional Envoy Air, operando bajo la marca American Eagle y la aerolínea operará desde Miami (MIA) hacia Caracas (Aeropuerto Internacional de Maiquetía) y Maracaibo (Aeropuerto Internacional La Chinita).

