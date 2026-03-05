“Delcy, qué esperas, la familia nos espera”: El clamor de familiares de presos políticos vuelve a la AN

Con el lema “Delcy, qué esperas, la familia nos espera”, al menos 150 familiares de presos políticos acudieron este jueves, 5 de marzo, ante el Parlamento venezolano para exigir que las personas que se mantienen detenidas sean beneficiadas con la Ley de Amnistía.

Desde las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, los familiares, acompañados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), firmaron las planillas que entregarían en la sede administrativa del Parlamento para exponer cada caso de aquellas personas que siguen tras las rejas y han sido excluidas de la Ley de Amnistía.

Alba Rodríguez, esposa del preso político colombiano Yonaider Berríos, denunció que su pareja estuvo secuestrada durante más de un año y fue hace poco más de una semana que recibieron una llamada en la que les confirmaron que está recluido en El Rodeo I.

“Los familiares de los presos políticos nos hicieron el favor de gritarle desde la colina donde suben y mi esposo respondió y dijo que nos quería mucho”, señaló Rodríguez, con quien pudo tener una llamada telefónica en la noche del 4 de enero y este le manifestó que necesitan ayuda, porque “los extranjeros no tienen beneficio de nada”. Pidió ayuda a la Embajada de Colombia para interceder por sus ciudadanos.

Por su parte, la señora Ruth Molero, tía de Samantha Hernández, adolescente de 16 años que permanece detenida por ser familiar de un militar disidente, manifestó el calvario que ha tenido su familia puesto que varios miembros están encarcelados. “Le han truncado su futuro, su hermana Aranza también está detenida. Cada vez que su abuela la visita lo que hace es llorar y preguntar ‘cuándo se termina esto'”, manifestó.

Uno de los momentos más emotivos de la convocatoria lo protagonizó la señora Nancy Peñaloza. Su hijo, de nombre José Moreno, es uno de los militares detenidos por la Operación Gedeón. Peñaloza, que vive en el estado Táchira, contó entre lágrimas que José “está desnutrido” en el Fuerte Guaicaipuro. Él es parte del grupo de “gedeones” que estuvieron desaparecidos por seis meses y que, según denuncian los familiares después de poder verlos, están en condiciones infrahumanas.

La señora Peñaloza se desplomó y tuvo que ser socorrida por los demás familiares que estaban en el lugar. “Que mi hijo esté en libertad, todos los gedeones. ¿Hasta cuándo?”, clamó la señora.

Tras recoger las firmas de un documento general y las planillas que llenó cada persona, los familiares de presos políticos caminaron hasta la sede administrativa de la Asamblea Nacional, donde, según informó Diego Casanova, miembro del Clippve, fueron recibidos por la diputada oficialista Carolina García Carreño, miembro de la Comisión de Política Interior y de la comisión de seguimiento para la Ley de Amnistía.

“Ella está supuestamente al tanto de todo lo que está ocurriendo, que están haciendo lo que esté dentro de sus competencias (…) Nos manifestó que los casos que ellos están revisando, que no encuadran dentro de la Ley de Amnistía, los están refiriendo al programa de Convivencia y Paz (presidido por Ernesto Villegas)”, señaló Casanova.

Casanova detalló que entregaron ante el Parlamento un documento donde detallan los “patrones de horror y tortura, tratos crueles y violaciones de derechos humanos que sufren los presos en las cárceles, pero también de las familias”. Además, dijo que abogaron para que tomen en cuenta a los militares, adolescentes y las personas que están en condiciones de salud críticas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.