Los pasos concretos que exige el CNP al gobierno para recuperar libertad de expresión en Venezuela

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) difundió a través de su cuenta en X un pronunciamiento en el que exige al gobierno tres pasos concretos para recuperar la libertad de expresión en Venezuela.

El CNP señaló que una verdadera “apertura informativa” debe brindar acceso universal y transparente a la información, diálogo abierto y ético entre actores sociales medios, así como también el pluralismo y la diversidad de voces.

“La recuperación de la libertad de expresión en Venezuela no es, bajo ninguna circunstancia, una concesión política ni una moneda de cambio; es un Derecho Humano fundamental e innegociable”, aseguró el CNP.

El CNP aseveró que un ecosistema democrático sano no puede coexistir con la persecución, el bloqueo de portales digitales o una hegemonía comunicacional diseñada para silenciar la disidencia.

Exigencias del CNP al Estado:

Devolución y reapertura

El Colegio Nacional de Periodistas demanda la “devolución inmediata” de los medios de comunicación expropiados y la reapertura de las estaciones de radio y prensa escrita que han sido clausuradas por motivos políticos.

“El espectro radioeléctrico y los espacios informativos son de la ciudadanía”, recalcó el CNP.

Retorno Seguro de Colegas

El gremio exige el cese de la persecución judicial que ha forzado al exilio a cientos de periodistas.

“Solicitamos el cierre de las causas penales abiertas por el simple ejercicio de la profesión, garantizando un retorno con garantías de seguridad y libertad”, pide el ente gremial.

Plena vía Amnistía

El CNP demanda la libertad plena de todos los periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen con medidas cautelares como presentación ante los tribunales, prohibición de salida del país y de declarar ante los medios de comunicación.

“La Ley de Amnistía debe ser el instrumento jurídico que borre las injusticias cometidas contra quienes solo cumplieron con su deber de informar”, sugirió el Colegio Nacional de Periodistas.

La recuperación de la libertad de expresión en Venezuela no es, bajo ninguna circunstancia, una concesión política ni una moneda de cambio; es un Derecho Humano fundamental e innegociable. 🧵1/5 pic.twitter.com/02nib89lay — CNP Caracas (@CNPCaracas) March 3, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

