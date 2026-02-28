Plataforma Unitaria Democrática demandó liberaciones transparentes de presos políticos

Este sábado 28, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió liberaciones masivas y transparentes de presos políticos, en el marco de la Ley de Amnistía promulgada hace una semana.

De acuerdo a la PUD, desde enero hasta la fecha se ha verificado la excarcelación de 618 personas, entre civiles y militares.

“Para la libertad de todos solo se necesita voluntad política”, indicó la Plataforma en la red social X.

“Se hacen necesarios procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”, suscribió la coalición.

De la misma forma, indicaron que hasta el mediodía de este sábado faltan más de 494 personas detenidas por razones políticas que deben ser liberadas.

De acuerdo al presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, se han otorgado poco más de 4.700 “libertades” de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades.

Señaló que de ese total, 223 personas han salido de las cárceles mientras el resto tenían libertades restringidas con medidas cautelares como prohibición de salida del país, declarar a los medios o presentación periódica ante tribunales.

Diversas organizaciones civiles y familiares han reclamado la desorganización en tribunales para interponer los recursos y reclamar la amnistía, que ampara 13 hechos políticos ocurridos entre 1999 y enero de 2026.

El viernes, el abogado Luis Armando Betancourt denunció que el juez Luis Ovalles negó el sobreseimiento de la causa correspondiente al Caso Paramacay, como se conoció al asalto militar al Fuerte ubicado en Valencia, estado Carabobo, por el excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott en agosto de 2017.

