PERFIL | La renuncia de Saab, el fiscal de la impunidad y la represión

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que el Fiscal General impuesto por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, renunció a su cargo después de nueve años al frente del Ministerio Público (MP). La dimisión, cuyo rumor circulaba desde tempranas horas en redes sociales, cayó como un golpe seco por tratarse de uno de los funcionarios con mayor relevancia en el tablero político venezolano.

Tras su renuncia, se conoció que Saab fungirá como Defensor Público en calidad de encargado por los próximos treinta días.

Último Minuto | Renunció Tarek William Saab como Fiscal General de la República y Alfredo Ruiz como Defensor del Pueblo. pic.twitter.com/hx8HoTefRB — Seir Contreras (@SeirContreras) February 25, 2026

Durante casi una década, Tarek William Saab Halabi, oriundo de El Tigre, estado Anzoátegui, fue la voz encargada de “impartir justicia” desde las redes sociales y los pocos medios de comunicación que aún sobrevivían. Desde allí anunciaba detenciones, imputaciones, conspiraciones y planes frustrados de magnicidio en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y otros funcionarios del Estado.

Desde el podio del MP, Saab defendió a la administración oficialista de informes internacionales que señalaban al Estado de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes considerados de lesa humanidad.

El fiscal de 63 años, es abogado egresado de la Universidad Santa María. Cuenta con una especialización en Derecho Penal y estudios de posgrado en derechos humanos. También es profesor, poeta y escritor. Aquí el perfil del hombre que pasó de activista a símbolo de impunidad y represión:

Inicios en la política

Desde sus inicios, William Saab se destacó como líder estudiantil y militante de izquierda. Formó parte durante los años 70, 80 y 90 de varios comités de defensa de Derechos Humanos y a organizaciones no gubernamentales como la Comisión Justicia y Paz de Petare. Fue postulado al premio Reebok de Derechos Humanos en 1994.

El abogado participó en la defensa de las víctimas de “El Caracazo”, el golpe de Estado ocurrido en 1989 y que más tarde lo acercaría a las filas del chavismo. En 1992 presentó junto a un grupo de diputados de izquierda un proyecto de Ley de Amnistía para los implicados en el primer intento de golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez.

En ese mismo año (1992) conoció a Hugo Chávez en el Cuartel San Carlos, a quien defendió junto a un grupo de juristas logrando interceder ante el presidente Rafael Caldera y lograr así el indulto que le daría la libertad en 1994.

Luego de la liberación de Chávez, comenzó a colaborar activamente con el Movimiento Revolucionario-200 (MVR) apoyando la candidatura del militar a la presidencia en 1998. En julio de ese año, fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la nueva constitución de 1999.

Entre 1998 y 1999 fue congresista por el Distrito Federal y diputado en la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui entre 2000 y 2004.

El 12 de abril de 2002 fue detenido durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Para ese momento se desempeñaba como diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Fue liberado la tarde del 13 de abril tras la presión popular y el retorno de Chávez al poder.

Saab fue electo gobernador del estado de Anzoátegui en dos periodos consecutivos (2004-2012) y en 2014 fue designado Defensor del Pueblo.

En 2017 fue nombrado fiscal general por la Asamblea Constituyente -acto que generó fuertes críticas al ser considerado ilegítimo- en sustitución de Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida por su postura crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro.

Para el año 2023 fue designado como Presidente del Consejo Moral Republicano y un año después fue ratificado en el cargo como fiscal general por la Asamblea Nacional hasta el año 2031.

El 15 de enero de 2025, fue nombrado por Nicolás Maduro como presidente de la Comisión Nacional por la Reforma Constitucional.

De activista a represor

La gestión de Tarek William Saab ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales defensoras de derechos humanos.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó que el Ministerio Público, bajo la dirección de Tarek William Saab, “ha sido una pieza clave en la persecución política de disidentes”. Se le acusó de omisión en la investigación de torturas y de utilizar el sistema judicial para perseguir a opositores.

La misión documentó más de 850 casos de violaciones graves, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual cometidas tras las elecciones y en años previos.

La Corte Penal Internacional (CPI), al mando de Karim Kahn, cuestionó la “falta de investigaciones genuinas” por parte de la fiscalía de Saab sobre crímenes de lesa humanidad. Actualmente, la CPI investiga centenares de casos de asesinatos, encarcelaciones, torturas y persecución desde el año 2017 en lo que se conoce como el Caso Venezuela I. Cabe destacar que el Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado frenar en reiteradas ocasiones la investigación mediante recursos de “control judicial” que fueron desestimados por la misma CPI.

La organización Human Rights Watch (HRW) exigió la destitución de Saab para “desmantelar el aparato represivo del Estado”. HRW señaló al fiscal como “responsable de garantizar la impunidad en la actuación de los cuerpos de seguridad”.

Amnistía Internacional (AI) denunció que Saab, a través del Ministerio Público, ha liderado la “criminalización de manifestantes y líderes opositores“. AI sostiene que la fiscalía de Saab “ha fallado” en investigar de manera independiente las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela.

AI reportó casos de tortura contra personas detenidas por motivos políticos, incluyendo menores de edad, señalando que la fiscalía “no solo ignora estas denuncias, sino que utiliza confesiones obtenidas bajo coacción como evidencia en los juicios”.

Actuación controversial

En 2017, cuando era Defensor del Pueblo, consideró que la actuación de la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), estaba “relativamente” apegada a derecho. En estas operaciones, iniciadas en el año 2015, se registraron miles de muertos en todo el país debido al uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.

En ese mismo año, la defensa del general Raúl Isaías Baduel lo denunció por “encubrimiento en el caso” y la desaparición forzosa del militar.

También en 2017, año convulsionado por las protestas antigubernamentales, William Saab aprobó el uso de la “tortura blanca” en caso de Leopoldo López. Al dirigente de Voluntad Popular se le habrían negado las visitas de sus familiares durante un largo período de tiempo.

En el 2018, Saab afirmó que el exconcejal Fernándo Albán se suicidó cuando se lanzó al vacío del piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en Plaza Venezuela.

“Falleció a consecuencia del golpe recibido, tras la caída. No había evidencia de maltrato físico antes de las caídas”, declaró Saab en ese momento. Años después, él mismo admitió que el concejal no se suicidó, sino que fue asesinado mientras estaba bajo custodia del SEBIN.

Las actuación de Tarek William Saab en decenas de casos ha dejado mucho de qué hablar. En 2020, el fiscal negó que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, a propósito de la investigación que adelantaba la CPI en el país.

“No se puede tipificar que en Venezuela existan crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados con todo el peso de la ley”, dijo Saab y reafirmó su “disposición de colaborar con la Corte Penal Internacional y remitir la información solicitada sobre las investigaciones realizada por el Ministerio Público”.

Denuncias por corrupción

En 2018 se hizo público el inicio de una investigación en contra de los directivos de la constructora Conkor por más de cien contratos con la gobernación de Anzoátegui durante la gestión de Saab (2004-2012). En 2024, la exfiscal Luisa Ortega Díaz denunció, desde el exilio, que Saab “utilizó su posición para enriquecerse y afirmó que es el verdadero propietario de la constructora Conkor, la cual habría realizado numerosos contratos con el Gobierno”.

Enemigo de la prensa y las ONG

El 7 de mayo de 2024 el fiscal Tarek William Saab acusó a los periodistas Maibort Petit, Sebastiana Barráez, Norbei Marín, Daniel Lara Farías, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg de pertenecer a una “red extorsiva” y haber recibido dinero por difundir investigaciones en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.

Luego de las elecciones de 2024 al menos 19 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos por la comisión de presuntos delitos como terrorismo, incitación al odio y conspiración.

Saab ha sido también uno de los principales promotores y ejecutores de la Ley Contra el Odio, instrumento utilizado para castigar a opositores, periodistas y políticos. Al momento de su aprobación, el fiscal la calificó como “una defensa de la dignidad humana”.

Jorge Rodríguez exhortó públicamente a Saab a utilizar Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar en contra de todos aquellos que apoyen o promuevan las sanciones internacionales en contra del Estado.

Sancionado por más de 30 países

Tarek William Saab ha sido sancionado por varios países. En 2019, Colombia le prohibió la entrada al país por su “estrecha relación y apoyo al régimen de Nicolás Maduro”.

En el 2017, Estados Unidos sancionó a 13 altos funcionarios incluido Saab por su papel en “socavar la democracia y los derechos humanos”.

Canadá también sancionó a Saab en septiembre de 2017 por comportamientos que “socavaron la democracia” después de que al menos 125 personas murieran en las protestas de ese mismo año.

En 2018, la Unión Europea hizo lo mismo y lo señaló de ser “responsable del deterioro de la democracia en el país”. Suiza también implementó sanciones, congelando sus activos, por violaciones de derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho.

Panamá y México también castigaron al fiscal. El país azteca le prohibió la entrada y congeló sus activos.

Su hijo le pidió poner fin a la injusticia

En abril de 2017, Yibram Saab Fornino, hijo de Tarek William Saab difundió un video en el que expresó su preocupación por “la ruptura del orden constitucional en Venezuela” y le pidió poner fin a la injusticia que ha hundido al país.

“Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo, y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que debes hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto”.



El poeta de la revolución

https://x.com/Proctologo/status/857417774389395457?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E857417774389395457%7Ctwgr%5E0d66636e6d3da3a45b3b24aeb1424dbfed8c647a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Frunrunes.org%2Fnacional%2F306774%2Fhijo-mayor-de-tarek-william-saab-pidio-a-su-padre-reflexionar-y-asi-reaccionaron-los-tuiteros%2F

Tarek William Saab dedica gran parte de su tiempo a compartir en redes sociales pequeños extractos de los 18 libros que ha escrito desde el año 1987 hasta la actualidad, así como también ensayos y poemas.

“La poesía me salvó del extravío más allá del mar de la desolación”, es una de las frases del poeta de la revolución.