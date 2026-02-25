Este martes, 24 de febrero, hubo tres nuevas liberaciones de presos políticos. En horas de la mañana dejaron en libertad al dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien estuvo detenido por más de dos años y había sido condenado a 15 años de prisión. Estaba cumpliendo su pena en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como cárcel de Tocuyito.

A Piñero lo detuvieron el 22 de noviembre de 2023 luego de que criticara al gobierno de Nicolás Maduro en la red social X (antiguo Twitter). A su casa, en Naguanagua, arribaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para arrestarlo, sin orden judicial, por violar la Ley del Odio.

En enero de 2024, sus familiares denunciaron que no recibía tratamiento médico desde su detención, pese a que es un paciente hipertenso, diabético y con afecciones en los riñones. Además afirmaron que había tenido ataques de pánico y taquicardias durante su cautiverio.

En febrero de 2025, Piñero fue condenado a 15 años de prisión solo por expresar sus opiniones en redes sociales.

“Su caso es un recordatorio del sufrimiento que enfrentan los presos políticos venezolanos y sus familias, pero también de la fuerza, la dignidad y la perseverancia de quienes no dejan de luchar por la justicia (…) Que esta liberación sea un paso más hacia la justicia“, indicó la organización Encuentro Ciudadano a través de un mensaje en X.

Otra periodista en libertad

En Anzoátegui liberaron a la periodista Marifel Guzmán, quien estaba en los calabozos de la sede de la Policía Nacional Bolivariana de ese estado desde el 7 de febrero de 2025, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Funcionarios del Servicio de Inteligencia Policial (SIP) de Polianzoátegui se la llevaron de su casa, en el sector Boyacá II de Barcelona, tras pedirle que los acompañara a entregar unos insumos al hospital de la ciudad, dice una nota del SNTP. Nunca más regresó.

A Guzmán la condenaron a 10 años de prisión por el delito de incitación al odio, luego de que denunciara en sus redes sociales su despido injustificado del Departamento de Cultura de la gobernación de Anzoátegui.

Según explicó ella misma a sus familiares a través de cartas, recibió un beneficio que le permitió reducir su pena a seis años y cuatro meses.

En febrero de este año, Guzmán envió una carta a sus familiares en la que confesaba que quería “dejar de existir”

De acuerdo con el SNTP, todavía permanecen tras las rejas los comunicadores Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo.

La ONG Espacio Público indicó este martes que también otorgaron libertad plena al comerciante Lenin Rodríguez, a quien funcionarios de seguridad detuvieron en agosto de 2024 luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A Rodríguez lo vincularon con las protestas ocurridas en el estado La Guaira y lo acusaron por los delitos de incitación al odio, obstrucción a las vías públicas y terrorismo.

La jornada culminó con la vigilia que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos hizo a las afueras de la cárcel de El Rodeo I, desde las 6 pm, en solidaridad con los más de 200 detenidos que se mantienen en huelga de hambre y sed para protestar por las precarias condiciones de reclusión y la demora en sus liberaciones.

La manifestación se desarrolló en el campamento que los familiares de los presos políticos han mantenido a las afueras del penal.