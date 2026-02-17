TelegramWhatsAppFacebookX
Tras 80 horas en huelga hambre, se descompensó otra mujer en Zona 7

La tarde de este martes 17 de febrero, Evelin Quiaro, madre de Eric Díaz, tuvo que ser retirada de la huelga de hambre debido al grave deterioro de su estado de salud, tras 40 días de angustia y 80 horas en huelga de hambre.

Quairo fue atendida de emergencia al presentar intenso dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y debilidad general, según información difundida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

80 horas en huelga de hambre

Los familiares de los presos políticos cumplieron este martes, 17 de febrero, 80 horas en huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos.

Según información difundida en X por el Clippve, los familiares mantienen la huelga de hambre por las promesas incumplidas de liberación que anunció Jorge Rodríguez el pasado 8 de enero y reiterada el 6 de febrero.

“La indiferencia y la falta de respuestas del Estado continúan poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de estos familiares y de los presos políticos que también se mantienen en huelga de hambre dentro de los calabozos de la PNB Boleíta, Zona 7, desde el pasado viernes 13 de febrero, cumpliendo ya más de 90 horas en esta medida extrema de protesta”, se lee en el post.

Las manifestantes, con edades de 23 a 46 años, permanecen sobre colchonetas a las apostadas a las puertas de la PNB. En una pequeña pizarra se puede observar el tiempo que llevan sin alimentarse. La consigna de las madres es “libertad para todos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Redacción Runrun.es
