Familiares de presos políticos en huelga de hambre muestran deterioro físico

Este domingo, 15 de febrero, el partido Primero Justicia denunció que tras más de 36 horas en huelga de hambre, los familiares de presos políticos empiezan a descompensarse, mientras esperan la liberación de sus seres queridos.

A través de un video en X, el partido señaló que “el régimen es responsable de cualquier daño que sufran las familias”.

“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares”, se lee en el post.



Tras más de 36 horas en huelga de hambre, los familiares de presos políticos empiezan a descompensarse, mientras esperan la liberación de sus seres queridos.



El régimen es responsable de cualquier daño que sufran las familias. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de… pic.twitter.com/3GRVZTZ2aj — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) February 15, 2026

El Comité por la Libertadde los Presos Políticos (Clippve) también denunció la situación en su cuenta de X.

“A las 2:00 p. m. de este domingo, familiares que participan en la huelga de hambre en Boleíta, Zona 7, comenzaron a presentar deterioro en su estado de salud”, informó el comité.

El Clippve precisó que Carolina Carriso presenta náuseas, vómitos, mareos, temblores y desvanecimiento físico, tras más de 30 horas en huelga de hambre, asumida como medida de protesta por la libertad inmediata de todos sus seres queridos.

DETERIORO | Familiares en huelga de hambre en Zona 7 comienzan a presentar afectaciones de salud



A las 2:00 p. m. de este domingo #15Feb, familiares que participan en la huelga de hambre en Boleíta, Zona 7, comenzaron a presentar deterioro en su estado de salud.



Carolina… pic.twitter.com/0974tfu7gH — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 15, 2026

Familiares informaron que este sábado 14 de febrero, a partir de las 6:00 a. m., se sumaron a la huelga de hambre iniciada el día de ayer por los presos políticos recluidos en Boleíta, Zona 7, para exigir la libertad de todas las personas detenidas en este centro, tal como fue prometido por Jorge Rodríguez el seis de febrero.

HUELGA DE HAMBRE | Familiares se suman a la huelga de hambre iniciada por presos políticos en Boleíta, Zona 7



Familiares informaron que este sábado #14Feb, a partir de las 6:00 a. m., se sumaron a la huelga de hambre iniciada el día de ayer #13Feb por los presos políticos… pic.twitter.com/wyejiNowzI — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 14, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

