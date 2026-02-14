La Conversa | Ricardo Hausmann: “Estrategia de EE.UU. ha puesto de lado a sociedad civil”

Según el economista y profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, la ruta que ha fabricado el gobierno estadounidense para una eventual recuperación de la democracia en Venezuela está mal planteada.

El exministro de Planificación manifestó en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que la estrategia del presidente Donald Trump ha puesto de lado a la sociedad civil para concentrarse en lo económico.

Hausmann le dijo a Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, que bajo esa premisa de inestabilidad política y jurídica, es difícil atraer inversión.

Blanco: ¿Se está priorizando el tema económico sobre la restitución de la democracia?

-La gente tiene que tener seguridad, eso afecta a los inversionistas, es complicado operar cuando no sabes cuál es el marco legal, cuál el sistema judicial, cómo opera una Asamblea Nacional ilegítima. Mucha gente me comentó que después de la nueva detención de Juan Pablo Guanipa se les quitaron las ganas de devolverse a Venezuela, eso lo que indica es que en Venezuela no hay seguridad, si eso le pasó a él, le puede pasar a cualquiera. Es muy difícil atraer la inversión así, la gente siente que no tiene garantías y prefiere esperar a que se de una posible transición. Es un desperdicio de tiempo lo que está sucediendo hoy en el país.

Amaya: ¿La ruta de recuperación que estableció Marco Rubio para la transición está mal planteada ?

-Sí. La gente tiene que tener garantías, en el momento que empiece a mejorar la economía nos vamos a dar cuenta de que no hay suficiente capital humano para aumentar la producción, mucha gente capacitada se fue de Venezuela y no va a regresar con esta incertidumbre. La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, puso a la democracia en el final de la tercera fase de recuperación y eso es un error. Prácticamente, le están diciendo a los venezolanos que el tener un gobierno sin apoyo popular no es importante, eso retrasa la recuperación económica. La base de la prosperidad tiene que ver con administraciones que tengan el apoyo del pueblo.

Amaya: ¿Cómo convencer a Estados Unidos de que esta no es la ruta adecuada?

-Tenemos que luchar por nuestros derechos con el apoyo implícito de la oposición venezolana y movernos en la misma dirección con el respaldo del gobierno estadounidense. Si ellos (Estados Unidos) quieren que Venezuela sea próspera, tienen que saber que Venezuela debe gozar de un gobierno que goce del consentimiento de la mayoría.

Blanco: ¿A quien hay que manifestarle una petición o un reclamo, al gobierno de Venezuela o al de Estados Unidos?

-Nosotros tenemos que trabajar en todos los espacios a los que tengamos acceso. Creo que lo que están haciendo es ineficiente y están usando la represión para poner a un lado a una sociedad civil potente y capaz. Venezuela ya no está polarizada, hay una mayoría gigantesca organizada y hay que dejar que esa mayoría se exprese, sino los presos políticos de Nicolás Maduro, de los hermanos Rodríguez y de Diosdado Cabello van a terminar siendo presos políticos de Trump.

Amaya: ¿Las empresas petroleras podrían decirle a Trump que las condiciones no están dadas para operar en Venezuela?

-A Trump no le gustó que las empresas fueran sinceras y las regañó. El pensó que podía presionar a las empresas grandes para que entraran a Venezuela. Chevron tiene un presupuesto importante de lobby en los Estados Unidos y lo estaba haciendo a favor de Delcy Rodriguez, catalogándola como moderada. En un mundo abierto Chevron tendría que estar compitiendo con todas las empresas grandes porque a todas les encantaría estar en Venezuela. A Chevron le gusta estar en ese ambiente turbio porque allí saben operar. Pero a los que les gusta desenvolverse en un clima transparente no van a ir a Venezuela.

Amaya: ¿Qué efecto pueden tener las elecciones de medio término en la relación de Estados Unidos con Venezuela?

-No solo las de medio término, también las primarias del partido republicano donde Marco Rubio puede ser candidato. La estrategia del chavismo es aguantar y que Estados Unidos se distraiga con cualquier otro evento mundial, dejándolos con más acceso a dólares. Ese es el riesgo número uno y el gobierno americano no está haciendo nada para evitarlo. Nos están llevando a una dictadura férrea y la forma de no llegar ahí es que inviten a los líderes políticos, como María Machado, a formar parte de una verdadera transición. Aquí hay que establecer una agenda política hoy, no mañana.

Rísquez: ¿Cuál es el camino a tomar para iniciar la recuperación de la democracia?

-Si el último paso es el retorno a la democracia, se deberían estar haciendo cosas hoy en ese sentido, como la discusión para escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que goce del apoyo amplio de la sociedad, que se reabra el registro electoral, para que quienes estamos fuera y los jóvenes puedan votar, que se devuelvan los partidos políticos a sus dueños originales y dar una fecha de elecciones. Estamos en un limbo inconstitucional, han pasado 30 días del vacío de poder dejado por Nicolás Maduro y no se han convocado comicios. El gobierno de Estados Unidos ha puesto de lado a la sociedad civil y a la mayoría política del país, y eso es un error. María Corina Machado tuvo en la primaria un apoyo porcentual del 70% que no lo tiene Donald Trump y eso demuestra que el país está cohesionado en ese sentido.

Rísquez: ¿Qué tan difícil es recuperar a Venezuela?

-Cuando Maduro llegó al poder, Venezuela era cuatro veces más rica de lo que es hoy y pudiéramos ser más ricos en la actualidad si no hubiese sido porque el chavismo destruyó las bases de la prosperidad económica. En 2012, el Estado estaba gastando como si el barril de petróleo estuviese en 200 dólares, se sentían con tantos recursos que no necesitaban al sector privado. El problema aquí es la falta de derechos, si eso cambia, la cosa va a subir como espuma.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.