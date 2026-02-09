“Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”: Cabello sobre nueva detención de Guanipa

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fijó posición este 9 de febrero sobre la nueva detención del dirigen opositor de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, a quien hombres armados se lo llevaron por la fuerza cerca de la medianoche del domingo, horas después de haber sido excarcelado.

En una rueda de prensa este lunes, Cabello justificó el nuevo arresto, insinuando que Guanipa violó las medidas cautelares con las que fue excarcelado.

“Han salido 897 personas. 897 personas salieron a encontrarse con sus familias y no había pasado nada. Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos, que creyeron que pueden hacer lo que les da gana y embochinchar al país, violando las propias condiciones en las que se les está dando libertad… Ya no son 897, sino 896 porque una de las personas fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberado“, justificó.

El primer vicepresidente del PSUV rechazó que Guanipa estuviese “llamando a las calles” y expresó que el país “quiere paz”. “Es una oportunidad que se les está dando”, remarcó.

El oficialista aseveró que existen actores políticos que mantienen una postura de “superioridad” frente a la normativa legal. “Lo que ocurre es que hay gente que se cree la pepa er’ queso y no lo son”, expresó en referencia a Guanipa.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre caso Juan Pablo Guanipa: "Han salido 897 personas y no había pasado nada".



"Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país" https://t.co/AHJftUaV9Y pic.twitter.com/nAkSPt1kiH — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 9, 2026

Pese a lo que refirió Cabello, en la boleta de excarcelación que compartió la familia de Guanipa se evidencia que solo tenía medida de prohibición de salida del país y de presentación cada treinta días ante un tribunal. No se mencionaba que tuviese prohibición de dar declaraciones públicas.

María Corina Machado, desde Washington, reiteró su rechazo a esta segunda detención de Guanipa y expresó que la irregularidad es una acción propia de un “régimen criminal”.

“Por eso debemos entender que los pasos que se han dado han sido por una presión externa real del gobierno de Estados Unidos. Y agradecemos al gobierno de Estados Unidos porque no se hubiesen dado estas liberaciones si no hubiesen ocurrido los eventos que han sucedido desde el 3 de enero. Pero esta es la naturaleza del régimen. Tienen terror de que la sociedad venezolana se movilice y exprese cívicamente su voz”, consideró.

#AHORA | María Corina sobre secuestro de Guanipa:



“Es un régimen criminal. Es su esencia. Estos pasos que se han dado son producto de una presión real de EEUU. Y le agradecemos a Trump. Pero esta es la naturaleza del régimen. Tienen terror a la sociedad movilizada”. pic.twitter.com/fotWlpwW8Q — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 9, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.