El Zapatero que no puede faltar en Venezuela 

Una vez más el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, viene a Venezuela en momentos determinantes de coyuntura política.

Zapatero llegó a Caracas para participar en el “Programa para la paz y la convivencia democrática”, una comisión creada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela con el aval del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A propósito del gobierno tutelado que arrancó a partir del 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Rodríguez propuso una Ley de Amnistía para excarcelar a todos los presos políticos, texto que ha sido blanco de críticas por parte de juristas y organizaciones civiles por su carácter exclusivo.

“Eso es una esperanza tan poderosa, reconciliarse, abrazarse con quien has considerado tu enemigo…hay muchas cosas que nos unen. Eso tiene una fuerza imparable. Siempre la esperanza se antepone al miedo o al rencor cuando hay la voluntad clara y yo veo una voluntad clara, tenemos que hacer por ella y apostar por ella”, dijo el exmandatario europeo.

Zapatero dijo tener “gran confianza en Delcy Rodríguez”, quien segun este, se encuentra dando pasos rápidos en tiempo récord para generar esperanza en el país.

“A partir de ahí la tarea de la convivencia, del encuentro, de la reconciliación es una tarea de diálogo, de poner cada uno lo mejor de uno mismo”, señaló.

Pese a que parte del texto apenas se conoció este viernes 6 de febrero a raíz de una filtración del diputado Luis Florido, Zapatero elogió la ley que también viene acompañada de la clausura de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.