Aprueban Ley de Amnistía en primera discusión: el “perdón” de Jorge Rodríguez y lo que se sabe

La Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista aprobó este jueves, 5 de febrero de 2026, por unanimidad y en primera discusión el “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. La propuesta, impulsada por la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, que cuenta con el aval de Estados Unidos, busca supuestamente cerrar las heridas de décadas de confrontación.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a los diputados ser “valientes” en este proceso porque “no faltarán las aves carroñeras” y pidió tomar “las palabras de Cristo para abrazarnos en el perdón”.

Con la foto de Hugo Chávez en mano mostrando un crucifijo, y trayendo a colación el episodio que la imagen evocaba (el discurso en el que el fallecido mandatario hizo un llamado a la calma, paz y “racionalidad” tras retomar el poder luego de ser brevemente depuesto el 11 de abril de 2002), el dirigente oficialista insistió en la necesidad del “perdón”, luego de recalcar que tendrían que tragar “grueso y tragar sapos” por la, convivencia, la paz y reconciliación.

“Miremos a nuestro ejemplo, a nuestra guía, Hugo chávez. QUE EL 14 de abril, tras haber sido secuestrado, DESPUÉS DE QUE INTENTARON ASESINARLO Y SACARLO DEL PAÍS, LEVANTÓ UNA CRUZ, PIDIÓ PERDÓN Y PERDONÓ. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también pedimos perdón. Porque lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos, aunque pueda ser necesario por los códigos penales, por las realidades de la política o situación concreta de una sociedad (…) Y hago otra inferencia más: Chávez una vez me ofreció ser el ministro de Interior. Imagínense, tremendo desaguisado. Y después me dijo: ‘Mejor no, porque vas a soltar todos los presos, comunes incluidos (…) “, expresó, al tiempo que exhortó a la oposición a “profundizar en la rectificación” y anunció una “consulta profunda” para la ley.

Jorge Rodríguez al chavismo: "Tenemos que tragar grueso (…) pedir perdón y perdonar también"

“No tenemos mucho tiempo. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora”, expresó al final de su discurso Rodríguez a los asambleístas oficialistas.

Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea chavista: "no tenemos mucho tiempo"

¿Qué contiene el proyecto?

Por lo que hasta ahora se sabe, a partir de la exposición de motivos de la ley que es lo que se ha compartido, el proyecto consta de 13 artículos y abarcaría hechos políticos ocurridos desde 1999 hasta el presente.

El texto arranca situando el origen del conflicto en una sola dirección. Según la exposición, la ley “surge de la necesidad imperante de ofrecer una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela”, pero matiza que “la confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana”.

El proyecto afirma buscar un marco que “detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos” para permitir la “coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y a la justicia”. Además, añade que “se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”.

La exposición de motivos enfatiza que quedan excluidos de los beneficios de la ley de amnistía “aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana” y enumera cuáles son: “violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Exigencias de sectores identificados como oposición en la AN

Diputados como Tomás Guanipa (Unión y Cambio) y Luis Augusto Romero respaldaron la ley, pero con condiciones. Exigieron que el proceso tenga la misma celeridad que las leyes petroleras y solicitaron medidas complementarias como el cierre definitivo de centros de tortura, el fin de la política de “puerta giratoria” y la derogación de la “Ley contra el Odio”.

Por su parte, el diputado Luis Florido, destacó que la exposición de motivos muestra “un cambio en la posición que han venido sosteniendo sobre esta materia”, pero advierte que “genera margen para la exclusión”.

“Hay mucha injusticia en el camino, dejada por la arbitrariedad: la injusticia de meter a inocentes en la cárcel por una cadena de WhatsApp, por un mensaje en X, por una opinión en Facebook, por imprimir camisetas, por expresar con alegría la victoria del 28J, o por exigir que se respete la voluntad del elector. La Ley de Amnistía coloca a la República ante otro escenario: una oportunidad. La oportunidad de una reconciliación verdadera que impida que vuelvan a perseguir a un ciudadano por no pagar una ‘coima”’ al Seniat o por negarse al chantaje de un funcionario”, consideró.

La lupa de las ONG

Mientras Foro Penal recibió el anuncio con “optimismo cauteloso”, Oscar Murillo, coordinador de Provea, advirtió sobre trampas semánticas en la exposición de motivos.

Murillo critica que la exposición de motivos mantenga el término “extremismo” para referirse a la actuación de sectores opositores, lo cual es contrario al espíritu de reconciliación. Al usar esta categoría, el Estado no reconoce sus propios excesos ni la naturaleza legítima de la disidencia, sino que etiqueta la protesta como un delito ideológico. Para Murillo, una amnistía real no debe “atribuir culpas” a priori a un solo bando, sino reconocer el conflicto como un fenómeno complejo.

Otro aspecto que cuestionó de la exposición de motivos es que el texto se presente como un “acto soberano de clemencia” (una concesión del poder). Murillo sostiene que debería hablarse de un “acto de reconciliación”, lo que implicaría un acuerdo entre iguales y un reconocimiento de derechos vulnerados, no un favor otorgado por el Ejecutivo.

La organización internacional Civil Rights Defender exhortó este de febrero a que las organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de presos políticos participen en el debate de la Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional: “Sin sus voces no hay verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición”.