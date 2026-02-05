Lula insta a que el foco en Venezuela sea la democracia y no el regreso de Maduro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves, 5 de febrero de 2026, que el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela tras su captura por parte de fuerzas de Estados Unidos hace un mes “no es la preocupación principal” en este momento.

En una entrevista concedida al medio brasileño UOL, el mandatario subrayó que la prioridad absoluta debe ser el fortalecimiento de la democracia en el país vecino.

“Esa no es la principal preocupación (el retorno de Maduro a Venezuela). La principal es esta: ¿Existe la posibilidad de fortalecer la democracia? ¿Puede el pueblo venezolano que está fuera del país, 8,4 millones, pueda votar? ¿Hay condiciones para que la democracia se respete efectivamente y el pueblo pueda participar?”, preguntó.

El mandatario brasileño añadió que lo que está en juego “es si van a mejorar la vida del pueblo o no” y también comentó que le transmstió al presidente estadounidense Donald Trump que quien tiene que resolver los problemas de Venezuela son los venezolanos.

“No sé si Delcy (Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela) convocará a elecciones o no, pero ellos tiene que resolver sus problemas“, sostuvo el líder progresista.

Lula también reveló que tiene previsto viajar a Washington la primera semana de marzo y que espera reunirse con Trump para hablar “cara a cara” temas de agenda pendientes, entre ellos, los aranceles que aún pesan sobre ciertas exportaciones brasileñas y la situación en la Franja de Gaza.

Un giro en el discurso tras los hechos del 3 de enero

Estas declaraciones marcan un matiz importante respecto a la posición inicial de Lula tras los eventos del pasado 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas.

En aquel momento, el líder brasileño condenó enérgicamente la acción, calificándola como una “grave afrenta a la soberanía de Venezuela” y un “precedente extremadamente peligroso” que superaba una “línea inaceptable” en el derecho internacional.

Si bien Brasil ha reconocido a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Maduro para mantener la estabilidad institucional, Lula ha insistido en que su gobierno espera dialogar con ella para buscar una solución negociada y sin injerencias externas.

Nexos históricos y el rol de mediador

La relación de Lula con el chavismo ha sido de larga data: pasó de ser un aliado histórico de Hugo Chávez a una suerte de mediador crítico durante el mandato de Maduro.

Aunque en el pasado defendió la legitimidad del proceso venezolano, en 2024 mostró signos de distanciamiento al exigir la publicación de actas electorales y advertir a Maduro que debía “aprender que cuando pierdes, te vas”.

Hoy, Lula intenta equilibrar su rechazo al uso de la fuerza con la presión por una salida democrática real y se distancia de la exigencia de retorno de Maduro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.