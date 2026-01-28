Frente a Delcy y con “pizarronazo”: estudiantes siguen exigiendo libertad de presos políticos

Los estudiantes venezolanos siguen alzando la voz para reclamar la liberación de los más de 800 presos políticos que siguen tras las rejas.

Este 28 de enero, en los pizarrones de al menos 20 casas de estudios superiores amanecieron mensajes y exhortos para pedir que todos los prisioneros por razones políticas recobren su libertad plena.

En redes sociales se compartieron imágenes de la protesta simbólica que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet), Universidad de Los Andes (ULA – Trujillo), Universidad de Oriente (UDO – Sucre), Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (Unellez – Barinas), Universidad de Carabobo, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad de Oriente (UDO – Monagas), Universidad Simón Rodríguez (USB – Maturín), Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos(Unerg – Maturín), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Central de Venezuela (UCV – Maracay), Universidad De Margarita (Unimar), Universidad de Oriente (UDO – Nueva Esparta) y Universidad de Carabobo (UC- Aragua).

“Libertad para todos los presos políticos”. “Cumplan su palabra”. “Que sean todos”, son parte de los mensajes que se pueden leer.

El reclamo a Delcy Rodríguez

En la jornada previa, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, visitó la Universidad Central de Venezuela y allí fue encarada por el presidente de la Federación de Centros Universitarios de esa institución, Miguel Suárez, y otros universitarios quienes le pidieron “ponerse la mano en el corazón”

Suárez emplazó a Rodríguez a solidarizarse con los profesores y estudiantes detenidos, ya que ella es egresada de la UCV.

“Se tiene que acabar con lo están viviendo los familiares fuera de los centros de detención. Están sufriendo muchísimo”, insistió Suárez, a lo que Rodríguez respondió instando a “no manipular” y comentando que supuestamente, hay ONG que les cobran a los familiares de los detenidos.

Rodríguez se negó a responder a las solicitudes de los jóvenes y abandonó el lugar, dejando a Suárez con la palabra en la boca.

🔴URGENTE: Estudiantes de la UCV abordan a Delcy Rodríguez y le exigen la liberación de todos los presos políticos.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.