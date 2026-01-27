Rusia asomó que Maduro fue traicionado y señala ineficacia en respuesta de las FANB

Para el embajador de Rusia Serguéi Melik-Bagdasarov, la captura de Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores fue producto de colaboración interna de funcionarios venezolanos, negligencia y fallas internas.

El funcionario del Kremlin sostuvo que previo al 3 de enero, cuando extrajeron a Maduro y su esposa, hubo deslealtades en el seno del chavismo.

“Naturalmente, muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron. Naturalmente hubo una traición”, sentenció Melik-Bagdasarov.

El miembro del cuerpo diplomático del presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia conoce a quienes dieron la espalda a Maduro y lo traicionaron.

“Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense”, afirmó.

Punta a las FANB

A juicio de Melik-Bagdasarov, aunado a la capacidad militar de los Estados Unidos, hubo una ausencia de una respuesta efectiva por parte de la fuerza armada venezolana.

“Muchos no hicieron lo que podían hacer”, además de tener una ametralladora en las manos hay que saber cómo dispararla”.

El diplomático responsabilizó a los militares venezolanos de no contar con la capacitación suficiente para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que a su juicio fallaron la madrugada del 3 de enero.

Según Melik-Bagdasarov hubo al menos dos disparos por parte de los sistemas de defensa rusos y ambos fallaron su objetivo.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseveró que la defensa antiaérea rusa fue ineficiente y que las baterías S-300 y sistemas Buk fueron inutilizados por los sistemas de lucha radioelectrónica.

Pese a todo ello, el funcionario aseguró que la cooperación militar entre ambos países sigue existiendo y no se ha cancelado. Aseveró que Rusia sigue cumpliendo con sus compromisos y el mantenimiento de los sistemas de armas rusos.

“Tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, he mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio”, manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

De acuerdo a voceros del Kremlin, Rusia construyó una fábrica de municiones para fusiles Kalashnikov en Venezuela y está en vías de edificar otra de fusiles de asalto.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

