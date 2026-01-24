Amnistía Internacional pide la liberación de defensores de DDHH en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) renovó su llamado al Estado venezolano para que libere de forma inmediata e incondicional a los defensores de derechos humanos y presos por motivos políticos Javier Tarazona, Kennedy Tejeda y Eduardo Torres.

La organización recordó que los tres defensores permanecen detenidos de manera arbitraria en un contexto donde más de 700 personas siguen encarceladas por razones políticas.

AI advirtió que pese a las recientes excarcelaciones anunciadas por el gobierno nacional, “persisten detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país”.

“Instamos a Delcy Rodríguez a que libere de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente y proteja sus derechos a la vida, la integridad física y un juicio justo, garantizando específicamente una atención médica de confianza y las visitas de sus familiares”, se lee en el comunicado difundido en su cuenta en X.

La oenegé se refirió a la excarcelación de Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, pero cuestionó que se mantengan los cargos en su contra. Tras su detención arbitraria, la libertad debe ser plena, señaló la organización.

Amnistía Internacional reiteró que la defensa de derechos humanos no puede ser criminalizada y que la liberación de los activistas es un paso indispensable para restablecer garantías fundamentales en Venezuela.

Amnistía Internacional lanza acción urgente mundial por la libertad de los defensores de derechos humanos:



◾️ Javier Tarazona

◾️ Eduardo Torres

◾️ Kennedy Tejeda



Actúa https://t.co/vxjWSlZULm por la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela pic.twitter.com/UjCX82z3kQ — amnistia . org (@amnistia) January 23, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

