En la lista de presos políticos hay cuatro médicos: gremios exigen su libertad

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) denunció la detención de cuatro profesionales de la salud —el Dr. Juan Torres, la Dra. Elizabeth Rodríguez, el Dr. Enrique Ferreira y el Dr. Pedro Javier Fernández— y exigió su liberación inmediata. La organización advirtió que estos casos representan una “grave vulneración de garantías constitucionales y de derechos humanos”.

“Los colegas mencionados son profesionales de la medicina con una conducta ética intachable, reconocidos por su labor asistencial y docente, así como por su compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud”, señaló Médicos Unidos a través de un comunicado difundido en Instagram.

Los cuatro médicos, algunos de ellos profesores universitarios con larga trayectoria, son ampliamente reconocidos por su labor asistencial, docente y gremial. MUV resaltó que todos mantienen una conducta ética intachable y un compromiso sostenido con la formación de nuevas generaciones y con el fortalecimiento del sistema de salud venezolano.

Salud en riesgo

MUV alertó que los cuatro médicos presentan condiciones de salud que requieren atención continua, lo que hace “incompatible” su permanencia en centros de reclusión que no garantizan cuidados mínimos. La organización advirtió que esta situación pone en riesgo sus vidas e integridad física.

“Resulta inaceptable que un Estado que se proclama garante de los derechos humanos mantenga detenidos a profesionales cuya labor es esencial para la sociedad”, señaló la organización.

Médicos Unidos de Venezuela rechazó la criminalización de trabajadores de la salud y docentes universitarios, advirtiendo que estas detenciones afectan no solo a los profesionales y sus familias, sino también al ejercicio libre y ético de la medicina y la docencia en el país.

Liberación inmediata y sin restricciones

La organización reiteró su exigencia de libertad plena —sin medidas cautelares ni restricciones— para los cuatro médicos, así como la restitución de todos los derechos de quienes ya han sido excarcelados y de los que permanecen detenidos por motivos políticos.

También demandaron garantías de integridad física, acceso a atención médica adecuada y comunicación con familiares y defensa legal.

La ONG recalcó que, con la detención de los cuatro profesionales de la salud, se están violando principios fundamentales establecidos en la Constitución, entre ellos el artículo 44, que prohíbe las detenciones arbitrarias; el artículo 49, que garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa; el artículo 46, que protege la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad; y el artículo 83, que reconoce la salud como un derecho social fundamental.

Además, la organización recordó que el Código Orgánico Procesal Penal establece principios esenciales como la independencia judicial, la afirmación de la libertad, el respeto a la dignidad humana, la igualdad entre las partes y la buena fe procesal, todos ellos —afirman— vulnerados en estos casos.

“Alzamos nuestra voz en defensa de los nuestros, de todos los presos políticos, de la legalidad y de la vida”, concluyó MUV, insistiendo en que la justicia y la paz social solo son posibles cuando se respeta la Constitución y la dignidad de quienes sirven a la sociedad.

“No alcanzó a verlo en libertad”

Carmen Dávila, madre del médico y ex preso político Jorge Yéspica Dávila, murió en un hospital de Aragua pocas horas después de que su hijo fuera excarcelado, sin llegar a saber que había recuperado la libertad tras más de un año detenido por acusaciones de incitación al odio.

A sus casi 90 años, y pese a sus limitaciones físicas, Dávila participó activamente en campañas y protestas para exigir la liberación del ginecólogo de 66 años, reconocido en Aragua por su trayectoria en ginecología, obstetricia y ecografía.

Cuando Yéspica llegó al hospital donde ella estaba internada, su madre ya se encontraba inconsciente y entubada. Falleció la mañana del 22 de enero de 2026, sin poder reencontrarse con él, según reportes regionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

