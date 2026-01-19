Capriles dice que aún no hay transición y exigió aumento de salario mínimo

“No estamos todavía en una transición, creo yo. Aquí no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales. Y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso, son mucho más grandes, y yo creo que eso es fundamental”. Así lo consideró este 19 de enero el diputado a la AN de corte oficialista, Henrique Capriles Radonski, durante una rueda de prensa junto a otros asambleístas de un un sector de la oposición que se hace llamar “Grupo Parlamentario Libertad”.

“Para mí, hay muchas cosas que no me permiten afirmar aún que estamos en una transición. Todavía hay muchos presos y otros no con libertad plena. Cuando vea en la parrilla canales de comunicación colombianos, CNN… Las redes sociales, o que se elimine la Ley de Odio, esas son señales de que estamos en transición. No estamos todavía en una. Más allá de habla de transición, yo hablaría de democracia, de libertades personales, que son mucho más grandes”, destacó.

A juicio del político, han sido “días difíciles, de mucha incertidumbre, preguntas van y vienen” los que han seguido al 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro en una operación del gobierno de Estados Unidos que han dejado una interrogante común en los ciudadanos: “¿Qué viene ahora?”

El dos veces candidato presidencial también pidió que el acuerdo entre Petróleos de Venezuela y el gobierno de Trump se materialice en mejoras económicas para los ciudadanos. Recordó que durante la presentación de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro que presentó el 15 de enero pasado Delcy Rodríguez ignoró este tema, a pesar de que han transcurrido 1405 días sin aumento de salario mínimo ni pensión.

“No se trata de defender una y otra posición. Se trata de que nuestra gente esté mejor. Nosotros creemos que al país hay que estabilizarlo económicamente. El monto del salario y de la pensión es de menos de 40 centavos de dólar al mes. Nosotros tenemos la expectativa que esto cambie. nosotros preguntamos que si van a inyectar dólares, producto del petróleo que es de todos los venezolanos, si cualquier persona puede entrar a una agencia bancaria y va a poder comprar unos dólares a la tasa del bcv. esas son las preguntas que están en la calle (…) los venezolanos tienen la expectativa de que esto sea un cambio de verdad (…) ¿Qué le vamos a decir a los millones de pensionados? ¿Cuándo van a ver una mejora producto de todos los anuncios, de toda la retórica, cuándo habrá una mejora para el trabajador venezolano y el pensionado. es imposible vivir con menos de un dólar al mes”, reiteró.

Capriles insistió en que aunque la devaluación de la tasa oficial del dólar ha sido de 1% diario en enero, la presidenta encargada con el aval de EE. UU. no se ha referido al tema.

“El Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras desde septiembre de 2024 y todos sabemos cuál ha sido el aumento del costo de la vida y la devaluación que hemos venido enfrentando después. La tasa de inflación, no dicho por la presidenta encargada, cerró en 2025 630% y el tipo de cambio aumentó 474%“, remarcó.

Pide bono petrolero para los pensionados

El diputado dijo que llevarán este debate a la AN para indagar en los alcances del acuerdo energético, pues si el petróleo no se va a vender con descuentos y la producción proyectada para 2026 será de más de millón y medio de barriles de petróleo, debería aprobarse “en el plazo más corto y mínimo un bono justo y digno, que no debería ser de menos de ciento cincuenta dólares” para todos los pensionados, aunado al aumento del salario mínimo.

“Así los venezolanos pueden ir sintiendo que hay un plan de estabilización económica y que van a salir de este hueco que nos metieron quienes están aún en el poder. Porque cuando uno oye a algunos voceros del gobierno pareciera que ayer tomaron el poder. Nosotros recordamos que van 27 años de esta mal llamada revolución y en las últimas décadas tuvimos la mayor bonanza petrolera que tuvimos en la historia del país”, insistió.

Añadió que apoyarán todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos lo apoyarán con una actitud “positiva, proactiva y denunciando lo que hay que denunciar”.

Aún no es momento para elecciones

Cuando le preguntaron si solicitarán una realización de elecciones en el corto plazo, como lo plantea la Constitución ante un escenario de falta absoluta del primer mandatario nacional, Capriles respondió con otra interrogante:

“Si mañana hacemos unas elecciones resolvemos la crisis del país? ¿Cómo vamos a unas elecciones con ese CNE, por ejemplo?”, sostuvo.

El final debe ser la democracia

A juicio de Capriles, aunque las excarcelaciones recientes son “pasos positivos”, deben materializarse en un sentido amplio. Recordó también que todavía hay muchos “compañeras y compañeros presos”, aunque no uso el término presos políticos, y reclamó que aquellos que han sido excarcelados gocen de libertad plena: “La libertad no debe estar condicionada a que no puedas declarar, o no te puedas mover”.

“Las liberaciones tienen que seguir. La única manera de construir la paz que tanto nos dicen por la televisión

Capriles concluyó afirmando que el “final de la película” debe ser “la total y absoluta recuperación de la democracia venezolana: que haya libertad de prensa, de opinión, que nadie sienta temor de expresarse porque eso vaya a significar que los persigan y excarcelen”.

“Acá nos saludamos con beso”

Henrique Capriles también tildó de “estupidez” las críticas que recibió por saludar con un beso en la mejilla a Delcy Rodríguez en el marco de las ceremonia en la AN en la que fue juramentada como presidenta encargada con el aval de EE.UU.

“Es una estupidez eso de que si nos damos un beso, si nos vemos bien, si nos damos la mano (…) señores, no hemos aprendido nada en estos 27 años. Si el debate en este país va a ser ese, no voy a entrar en ese terreno. Y se lo dije a Delcy, ‘ojalá que esto sea realmente que vengan cambios en el país, más allá de las consecuencias que nos llevaron a eso'”, sentenció.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.