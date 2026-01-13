El mensaje de estudiantes de la UCV “No hay transición posible con persecución política”

Miembros de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) alzaron su voz este lunes 13 de enero, por la coyuntura política del país y para exigir el cese de la persecución política.

En rueda de prensa, el presidente de la FCU-UCV, Miguelangel Suárez afirmó que “no hay transición posible con persecución persecución política”, por lo que exigió la libertad de todos los detenidos por motivos políticos que, según cifras del Foro Penal Venezolano, aún quedan tras las rejas al menos mil personas.

Los estudiantes señalaron que los hechos del pasado 3 de enero “condicionan la vida política nacional y la cotidianidad de cada venezolano”, por lo que consideraron un deber histórico no permanecer al margen.

Afirmaron que quienes hoy ejercen funciones desde el Palacio de Miraflores conforman “un gobierno de facto que carece de legitimidad y de origen”, al no responder —según indicaron— a la voluntad expresada por los venezolanos.

Un mensaje a los hermanos Rodríguez

Los miembros de la FCU enviaron un mensaje a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez quienes actualmente detentan el poder en el país. En el discurso indicaron que ambos tienen “una sola responsabilidad histórica”: conducir al país hacia una transición democrática.

Entre las exigencias planteadas mencionaron la generación de condiciones políticas reales, el desarme de colectivos y grupos irregulares, la liberación de los presos políticos y la garantía de tranquilidad para las familias que permanecen a las afueras de los centros de reclusión.

Asimismo, hicieron un llamado a “poner en primer lugar a Venezuela y a la República”, tras 25 años de confrontación política, y a pensar con “razón de Estado”.

En ese sentido, reivindicaron el rol de la universidad pública en el proceso de reconstrucción nacional. “Esta casa de estudios está al servicio de la nación”, afirmaron, al tiempo que destacaron que en sus aulas, pasillos y espacios de investigación se encuentra el talento necesario para restablecer los servicios públicos, sanear la economía y garantizar un nuevo Estado de derecho.

Por su parte, Octavio González, miembro principal ante el Consejo Universitario, recalcó que “la reconstrucción de Venezuela no se logra con división, persecución ni dividiendo más a la población civil; se logra transicionando de verdad. No es solamente un viraje económico lo que necesita el país, es un viraje de acción”.

Denunció que el artículo 5 decretado por el Estado de Conmoción Exterior “ataca las libertades y derechos de la ciudadanía” consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Las fuerzas de seguridad del Estado, en vez de combatir las amenazas exteriores, sigue utilizando esa medida para tocar el bolsillo de los venezolanos, metiéndolos en un cuarto a revisarle los teléfonos para conseguir cualquier mínimo elemento para extorsionarlos”, por ello, subrayó que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, tiene la “oportunidad histórica” de promover la reconstrucción del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

