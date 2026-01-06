El comité de Derechos Humanos de la organización política Vente Venezuela emitió este martes, 6 de enero de 2026, un comunicado oficial en el que demanda el cese de la persecución política y la libertad inmediata de los presos políticos civiles y militares en el marco de la actual coyuntura que atraviesa el país.

Para la fracción resulta prioritario “el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos” y el primer paso en esa dirección es la liberación de todos los presos de conciencia, así como el fin de la práctica de la “puerta giratoria” y el desmontaje del estado de conmoción exterior “que provoca más desasosiego en la ciudadanía y posibilitará más abusos del poder represivo en este sentido”.

La organización fue enfática al señalar que la violación de los derechos fundamentales es una barrera para cualquier proceso político futuro. Advierten que, aunque la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución no garantizan una transición definitiva a la democracia, no es posible creer que se camina hacia esta si no se cumplen estos pasos de inmediato.

Afirman que el proceso debe iniciar con medidas estructurales que permitan desmontar el aparato represivo, pero también esclarezcan la verdad de los hechos y la búsqueda de justicia para las víctimas, sus familiares y toda la sociedad.

El partido exige, además, que quienes actúan acatando órdenes, cesen sus conductas. A los venezolanos dentro del país les pide que se mantengan “alertas, organizados y firmes”, mientras que a los que están en el exterior les solicita continuar movilizados para “informar con claridad y responsabilidad la verdad de Venezuela ante el mundo”.

“Ha llegado la hora de vaciar los centros de tortura del país, de reparar a quienes fueron secuestrados, torturados, vejados o desaparecidos, de restablecer la verdad y hacer prevalecer la dignidad humana y la justicia sobre la impunidad”, concluye el texto.