NicolÃ¡s Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables

NicolÃ¡s Maduro y a su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados este lunes 5 de enero hasta el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde comparececieron para hacer frente a los cargos de narcotrÃ¡fico y terrorismo presentados contra ellos por la corte.

Tanto Maduro como Flores se declararon Â«no culpablesÂ» ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien es el encargado del caso de Maduro, el exmandatario venezolano que enfrenta acusaciones de conspiraciÃ³n narcoterrorista, conspiraciÃ³n para importar cocaÃ­na, posesiÃ³n de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiraciÃ³n para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Desde la administraciÃ³n Trump, Maduro fue acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles. El lÃ­der del chavismo tambiÃ©n esÂ acusado tambiÃ©n de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el paÃ­s. En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimÃ³ que en Venezuela anualmente transitaban entre 200 y 250 toneladas de cocaÃ­na.

Al pedirle que se identificara,Â Maduro, quien compareciÃ³ vistiendo una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme naranja de prisiÃ³n y auriculares, lo hizo llamÃ¡ndose presidente de la RepÃºblica de Venezuela y diciendo que estÃ¡ allÃ­ “secuestrado”. Tras esto, hablando en espaÃ±ol, dijo que fue capturado en su casa en Caracas, Venezuela. Al empezar a hablar rÃ¡pidamente, el juez Hellerstein lo interrumpiÃ³, diciÃ©ndole que “ya habrÃ¡ tiempo y lugar para profundizar en todo esto”.

Posteriormente, Maduro dijo tener el escrito de acusaciÃ³n en sus manos “por primera vez”, a lo que el juez Hellerstein preguntÃ³: “Â¿Quiere que se lo lea?”, lo que fue respondido por Maduro con una corta frase “prefiero leerlo personalmente”. Luego de esto, se declarÃ³ inocente: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente (â€¦) sigo siendo presidente de mi paÃ­s”Â y su abogado lo secunda aclarando que se declara inocente de los cuatro cargos en su contra.

Cilia Flores, esposa del dictador y que es defendida por Mark E. Donnelly, un jurista experto en delitos fiscales que trabajÃ³ mÃ¡s de una dÃ©cada con el Gobierno de Estados Unidos en el Departamento de Justicia, tomÃ³ la misma determinaciÃ³n y se declarÃ³ “no culpable”.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo por su parte, que Maduro “no estÃ¡ buscando la liberaciÃ³n bajo fianza en este momento” pero que podrÃ­a hacerlo mÃ¡s adelanteÂ y abriÃ³ la puerta para futuras mociones sobre el papel de Maduro como jefe de un estado soberano y agregÃ³ que “hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar”.

Asimismo, Pollack seÃ±alÃ³ que Maduro tiene problemas de salud que requerirÃ¡n atenciÃ³n, y el abogado de Flores afirma que tiene lesiones mÃ¡s graves que tambiÃ©n requerirÃ¡n atenciÃ³n, sin dar mÃ¡s detalles.

Tras las intervenciones,Â el juez Hellerstein anunciÃ³ que los verÃ¡ a todos en la sala el 17 de marzo para la prÃ³xima audiencia.