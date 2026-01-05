La Gaceta Oficial extraordinaria NÂ° 6.954 del sÃ¡bado 3 de enero de 2026, que se dio a conocer este lunes 5 de enero, publica el Decreto nÃºmero 5.200 que declara el Estado de ConmociÃ³n Exterior en todo el paÃ­s, luego de los ataques militares estadounidenses ocurridos en Caracas que tuvieron como resultado la extracciÃ³n, arresto y traslado a Estados Unidos de NicolÃ¡s Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pero, Â¿quÃ© establece este decreto que Maduro dejÃ³ firmado y aprobado ante la presencia de flotas estadounidenses en el Caribe y un posible ataque?: Por un lado, ordena la movilizaciÃ³n de la Fuerza Armada Nacional en todo el paÃ­s y “el uso del potencial existente” para repeler cualquier agresiÃ³n extranjera. Estas medidas serÃ¡n autorizadas por la actual Presidenta, Delcy RodrÃ­guez, asistida por el Consejo de Defensa de la NaciÃ³n y el aparato ejecutivo del Estado. En ese mismo sentido, establece el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la NaciÃ³n y de los Ã“rganos de DirecciÃ³n para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del paÃ­s.

El Estado de ConmociÃ³n Exterior contempla tambiÃ©n la militarizaciÃ³n de la infraestructura de servicios pÃºblicos, la industria petrolera y demÃ¡s industrias bÃ¡sicas del Estado. Todo el personal de estas instituciones estarÃ¡n sometidas al “rÃ©gimen militar”.

AdemÃ¡s, se establece el reforzamiento del patrullaje y la seguridad en todas las fronteras del paÃ­s, asÃ­ como la implementaciÃ³n de planes especiales de seguridad pÃºblica diseÃ±ados para atender esta coyuntura.



El artÃ­culo 3 da poderes mÃ¡s amplios a la Presidencia de la RepÃºblica, ya que desde allÃ­ se podrÃ¡n dictar todas las medidas de orden polÃ­tico, legal, administrativo, econÃ³mico y social que considere necesarias, incluyendo la requisiciÃ³n de los bienes necesarios para la defensa nacional, la restricciÃ³n del ingreso al territorio nacional, cierre de fronteras nacionales, del libre trÃ¡nsito de personas o vehÃ­culos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional.

Con este decreto de ConmociÃ³n Exterior, la presidenta tambiÃ©n puede suspender el derecho a las reuniones y manifestaciones pÃºblicas, asÃ­ como ordenar que cualquier ciudadano coopere con las autoridades competentes para la protecciÃ³n de personas, bienes y lugares, e imponerle “servicios extraordinarios por su duraciÃ³n o por su naturaleza”.

El Estado de ConmociÃ³n Exterior tambiÃ©n permite al mÃ¡ximo mandatario dictar regulaciones excepcionales y transitorias “para repeler cualquier amenaza o acciÃ³n hostil exterior, restablecer el orden interno y proteger los derechos de la poblaciÃ³n”.

El artÃ­culo 5 del decreto da licencia a los Ã³rganos de policÃ­a nacionales, estadales y municipales a buscar y capturar a cualquier persona involucrada en “la promociÃ³n o apoyo del ataque armado de Estados Unidos” sobre Venezuela con miras de presentarla ante la justicia.Â

El artÃ­culo 10 del Estado de ConmociÃ³n Exterior se refiere a las diligencias del ministro de Relaciones Exteriores, quien debe notificar al Consejo de Seguridad de la OrganizaciÃ³n de Naciones Unidas y demÃ¡s organismos internacionales las medidas tomadas, asÃ­ como exigirles tomar medidas de mayor seguridad para resguardar la regiÃ³n.

El decreto tiene una duraciÃ³n de 90 dÃ­as, que son prorrogables por otros 90 de acuerdo con el procedimiento constitucional.