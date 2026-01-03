La ruta de Trump: Cómo se llega a la madrugada del 3Ene, día en el que EEUU captura a Maduro y a Cilia Flores

A menos de una semana de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que hubo un primer ataque terrestre en suelo venezolano, sin especificar día, hora, ni lugar, Washington decidió escalar en las acciones militares de tal manera que se consumó un bombardeo en sitios estratégicos de Caracas, La Guaira y Miranda, que derivaron en la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, la madrugada de este 3 de enero.

¿Cómo se llegó a este punto a casi cinco meses del despliegue militar en el Caribe? ¿Qué precipitó los acontecimientos? Trump ya lo había advertido mientras Maduro evadía el tema y junto a su círculo de poder aseguraba que “todo estaba en paz” en Venezuela.

De canjear prisioneros a hundir lanchas

“La política exterior de EE. UU. hacia Venezuela, con el regreso de Trump al poder, ha tenido al menos tres etapas: una primera etapa que fue más transaccional; Trump envió a su encargado Richard Grenell a básicamente negociar liberación de rehenes estadounidenses a cambio de deportados y licencias petroleras. Una segunda etapa, ya dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que el mensaje era el combate al narcotráfico y empieza el despliegue militar en el Caribe (19 de agosto de 2025)”, señala el politólogo Enderson Sequera.

Una tercera etapa que describe el politólogo, en declaraciones a La , son los ataques selectivos a embarcaciones en aguas internacionales, señaladas de transportar drogas hacia EEUU. A su juicio, las tres fases configuraron un mensaje que el presidente norteamericano quiso enviar a Maduro sobre la llegada de la hora de negociar su salida del poder.

“Al haber Maduro ignorado este mensaje, las advertencias, y creer que podría resistir en el poder, Trump terminó tomando la decisión de atacar militarmente a Venezuela, en una operación que parece ser de extracción quirúrgica de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Resta ver cuáles son las consecuencias para una eventual transición democrática en Venezuela”, sostuvo Sequera.

Recientemente (1 de enero), militares en situación de retiro consultados por Efecto Cocuyo para La Hora de Venezuela, estimaron que de ser cierto el primer ataque en tierra, cuyo anuncio coincidió con dos explosiones en el estado Zulia, eran altas las probabilidades de una escalada mayor hacia objetivos estratégicos como instalaciones militares en distintas zonas de Venezuela. También atribuyeron la evasión de Miraflores al tema a una estrategia para no mostrarse débiles.

“Si ocurrió una explosión provocada, es el cumplimiento de la advertencia que hizo varias veces Trump, por lo que EEUU pasó a la fase de ataques en tierra contra objetivos del narcotráfico en Venezuela, vinculados con el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Lo próximo podría ser más ataques y de mayor envergadura como contra instalaciones militares en unidades que se consideren pueden favorecer el tráfico de drogas. Otra forma de escalar puede ser la extracción de algún miembro del Cartel”, había estimado el militar (r) en el exilio, José Antonio Colina.

Primero, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo el 29 de diciembre que no permitirían que las amenazas externas dañaran el año nuevo a los venezolanos y recordó las dos décadas de “resistencia” a presiones internacionales. Luego, Maduro, sin hablar directamente sobre el ataque, sostuvo que EEUU difundía mentiras sobre la situación del país.

En entrevista con el periodista español, Ignacio Ramonet, difundida este 2 de enero, el líder chavista respondió a una pregunta directa sobre el ataque terrestre, mientras caminaban por el Paseo Los Próceres en horas nocturnas: «Eso puede ser un tema que conversemos en unos días». Pero ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se le había adelantado al confirmar la explosión en una fábrica donde presuntamente se procesaba cocaína en Maracaibo.

“Trump debía acelerar”

De acuerdo con reportes de medios internacionales, EEUU ha destruido 30 lanchas rápidas, señaladas de transportar narcóticos, con un estimado de 107 tripulantes muertos hasta el 29 de diciembre de 2025. Este tipo de ataques inició desde el primer mes del despliegue aeronaval en el Caribe (2 de septiembre) y desde el cuarto mes se trasladó a aguas del Pacífico tras un impasse entre Trump y Petro, quien ha rechazado la presión militar sobre Venezuela.

Hasta la noche del 2 de enero, la administración de Maduro se había movido entre la denuncia internacional, organización de cuadros internos para responder a un eventual ataque y “no caer en la tentación” de una respuesta militar ante el acecho de aeronaves y drones estadounidenses en la ventana del espacio aéreo nacional.

El 9 de diciembre se reportó sobrevuelo de dos cazas F18 Super Hornet y un avión de guerra electrónica EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos en el espacio aéreo del Golfo de Venezuela. Analistas y expertos advirtieron sobre la violación de la soberanía nacional a la que la Fuerza Armada no respondió.

Al alcanzar el despliegue en el Caribe su cuarto mes (19 de agosto al 19 de diciembre), la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores dio un importante giro hacia la “asfixia económica” del régimen de Maduro: la incautación de un buque petrolero sancionado por parte del ejército norteamericano en aguas internacionales y el anuncio de Trump de un “bloqueo naval total” para seguir con el decomiso de crudo.

“Trump tiene un tiempo que se le reduce y lo tiene claro, por eso si el objetivo es un cambio político en Venezuela debe acelerar. No tiene que ver con el despliegue militar en el Caribe que podría pasar a ser permanente al convertirse en una zona estratégica para la influencia de EEUU en la región”, había dicho el almirante retirado de la Fuerza Armada, Edgar Morillo (1 de enero).

El pasado 30 de diciembre, Trump también reveló que había tenido otra llamada “infructuosa” con Maduro, a lo cual los analistas atribuyeron la escalada hacia ataques en el terreno. En entrevista con Ramonet, Maduro aseguró que solo había tenido una conversación con Trump (entre el 23 y 24 de noviembre).

Al fracaso de esa primera conversación también se atribuyó que el Departamento de Estado haya designado al Cartel de los Soles, con el que se vincula a Maduro, como Organización Terrorista Extranjera a la que se puede perseguir en cualquier lugar del mundo. La demora de Trump a dar un paso definitivo para deponer a Maduro fue atribuida por analistas al rechazo (más de 70% según encuestas) en EEUU a una intervención militar en Venezuela.

¿Viene la transición?

Para Sequera, a pesar del anuncio de captura de Maduro y Flores, el régimen dictatorial aún no cae en Venezuela, con los pronunciamientos de Cabello que tiene el control de las policías y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que controla a la Fuerza Armada (Fanb), sobre la agresión militar y los llamados a la resistencia.

Asimismo, quién asumirá el poder con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, fuera del país.

“No son actores racionales que se mueven por incentivos normales. Trump tuvo que llegar al bombardeo para abrir el camino a una transición que todavía no es segura, es muy probable que veamos a los jerarcas del chavismo intentando resistir a esta operación de EEUU. Su principal estrategia es la supervivencia, la resistencia, la cohesión interna; mostrar que si bien las capacidades militares fallaron, sigue habiendo articulación política y control”, advirtió Sequera.

Recalcó que aún la información sobre los acontecimientos y sus consecuencias es insuficiente para saber hacia dónde va el país en los próximos días.

“Hay que prestar atención a la llegada de Maduro y Cilia Flores a EEUU, si son arrestados, si vemos una foto al estilo de Manuel Noriega, lo cual daría luces sobre si fue una captura o extracción negociada , si Trump da un ultimátum a la cúpula chavista restante en el país, tomando en cuenta sus palabras sobre que tendrían un destino peor si intentaban bloquear la transición. Lo responsable es llamar a la prudencia porque esta situación podría extenderse por días o quizás por semanas”.

Vale recordar igualmente que la líder opositora María Corina Machado aseguró, durante un mensaje con motivo de la Navidad, que su regreso a Venezuela era “inminente” para encabezar una “fase definitiva” de la lucha democrática en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.