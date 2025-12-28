Piden medida humanitaria para Biagio Pilieri por deterioro de su salud tras 16 meses detenido

El Colegio Nacional de Periodistas exigió este 28 de diciembre la concesión de una medida humanitaria en favor del dirigente político del estado Yaracuy y periodista, Biagio Pilieri, en razón del “deterioro considerable de su estado de salud”.

“Las condiciones de reclusión han agravado sus patologías. Solicitamos medidas humanitarias para nuestros agremiados y trabajadores de la prensa detenidos”, pidió el CNE, tras recordar que Pilieri arribó a 16 meses detenido.

Desde sus perfiles oficiales en redes sociales, la familia del líder nacional del partido Convergencia también reclamó su libertad.

“Hoy se cumplen 16 meses desde que nuestro padre, @BiagioPilieri, fue detenido injustamente. Son 16 meses de ausencia, de esperas que se hacen largas, de días en los que su voz y su abrazo hacen falta. En estas fechas de unión familiar, de reencuentro y donde las casas se llenan de alegría, nosotros seguimos con una silla vacía en la mesa. Nuestro padre tiene 16 meses alejado de su familia y amigos, 16 meses privado de su libertad siendo inocente, y enfrentando problemas de salud”, se lee en un texto publicado en el perfil en Instagram de Pilieri.

De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el activista permanece aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide. Tanto su familia como distintas organizaciones no gubernamentales han alertado que padece varias condiciones crónicas como hipertensión, fibromialgia activa, problemas gastrointestinales y complicaciones odontológicas.

El coordinador nacional de Convergencia fue detenido el 28 de agosto de 2024 luego de una concentración de la oposición en Caracas llamada “acta mata sentencia”, en protesta por el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló la supuesta victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

A Pilieri le imputaron presuntos cargos como terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, incitación al odio y traición a la patria. Durante estos 16 meses de reclusión lo han sometido a un régimen de aislamiento que incluye negativa sistemática a la designación de abogados privados de su confianza; prohibición absoluta de visitas y contacto con sus familiares directos, así como ausencia de audiencias públicas y dilatación indefinida del proceso.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

